Останній шлях: як в Україні проходить кремація та чи можна запросити священника

Розповідаємо, де проводять кремацію, як проходить прощання та що роблять із прахом після спалення тіла.

В Україні кремація стає дедалі більш потрібною. Зробити цю процедуру можна в трьох містах — Києві, де діє найстаріший крематорій в Україні, Харкові та Одесі. Сам процес кремації нетривалий, після нього родині покійного видають урну з попелом.

Перед кремацією родина може попрощатися з покійним. За окрему суму тіло померлого одягають та роблять посмертний макіяж, тож хвилюватися, як виглядатиме людина на прощанні не варто.

В останню путь людину проводять в окремих залах. Тут може просто грати музика або проводяться церемонії згідно з релігійними ритуалами. Тривалість прощання і оренда зали оговорюються індивідуально. Після цього тіло на спеціальному ліфті спускають в приміщення для спалення.

Зала прощання крематорію в Києві

Сама кремація триває від 2 до 4 годин. Температура в печі сягає 1000 градусів. Тіло згорає, а кістки окремо подрібнюють. Якщо у людини були протези чи металеві частини, їх прибирають магнітом. Отримати прах покійного після кремації можна в той самий день за окрему плату — за 6 годин після кремації.

Здебільшого рідні можуть отримати урну за 1 — 7 днів. Прах буде поміщений в ту урну, яку ви оберете. Після цього родина померлого має вирішити, що робити з прахом. Його можна поховати на звичайному кладовищі, в тому числі й у вже наявну могилу родича або ж розмістити в колумбарії.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує послуга кремації та супутні витрати. Зокрема, підготовка тіла до прощання, одягання, макіяж та зачіска, можуть коштувати до двох тисяч гривень.