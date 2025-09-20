До 50 кремаций каждый день: как работает Одесский крематорий и сколько стоит прощание (фото, видео)

Третье по величине кладбище Украины с собственным крематорием и колумбарием. Как выглядит это заведение в Одессе, когда оно работает и сколько стоят услуги читайте в материале "Телеграфа".

Кроме старейшего крематория Украины в Киеве, два таких учреждения действуют в Одессе и Харькове. Одесский крематорий находится на Новогородском кладбище (Таировское кладбище) — третьем по площади в стране.

"Телеграф" расскажет, как выглядит крематорий, его особенности и цены на кремацию в Одессе. Важно, что этот крематорий – позднее всего построенный в Украине. Крематорий и колумбарий здесь появились только в 1988 году.

Сколько стоит кремация в Одессе.

Для того чтобы кремировать усопшего нужны свидетельство о смерти, документы представителя, документы об оплате услуг. Сам Одесский крематорий официального сайта не имеет, но ритуальные услуги предоставляют сразу несколько фирм. Минимальная стоимость, найденная "Телеграфом" — 8 000 грн за все, это "социальный пакет". В большинстве своем цены стартуют от 10 000 грн. Однако если человек не желает пользоваться услугами ритуальных агентств, цены можно отдельно уточнить по номеру 093 807 95 42 (по вопросам кремации).

На кладбище также есть колумбарий

Как выглядит и работает Одесский крематорий

Крематорий в Одессе работает каждый день с 9 до 14. Это здание с большой аркой перед входом. В прошлом году планировалось обновить печь за 11 млн грн, но о выполнении этих работ пока не сообщается. Во время эпидемии коронавируса в 2021 году Одесский крематорий работал почти без перерывов. Тогда ежедневно здесь кремировали 50 усопших.

Одесский крематорий во время эпидемии коронавируса

Общий вид крематория

Прощание с усопшими происходит в зале, который видел лучшие времена. Затем тело кремируют, а спустя некоторое время выдают семье в специальной урне. В Одесском крематории можно заказать как традиционную керамическую урну, так и деревянную квадратную.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине делают с прахом усопшего после кремации. Урну можно оставить себе, развеять прах, похоронить на кладбище. Другой вариант – оплатить место в колумбарии.