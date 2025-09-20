Рус

Його обговорював увесь світ: який фільм 1997 року побив касові рекорди (відео)

Катерина Любимова
Найпопулярніший фільм 1997 року
Найпопулярніший фільм 1997 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей фільм отримав 11 премій "Оскар"

Багато фільмів через десятиліття залишаються актуальними, адже їхні сюжети продовжують захоплювати та надихати глядачів. Крім культової драми "Втеча із Шоушенка", у списку кращих фільмів усіх часів особливе місце посідає "Титанік".

"Телеграф" вирішив розповісти, чому цей фільм у 1997 році став сенсацією. До 2009 року "Титанік" вважався найкасовішою кінострічкою в історії.

Який фільм став найпопулярнішим у 1997 році

Фільм "Титанік", знятий режисером Джеймсом Кемероном, вийшов 1997 року і став справжньою сенсацією. Його обговорював увесь світ, оскільки в основу сюжету лягла правдива історія катастрофи знаменитого лайнера, який затонув в Атлантичному океані 1912 року.

Кінострічка поєднала в собі драму, трагедію та гарну історію кохання. Головні ролі у ній зіграли Леонардо ДіКапріо та Кейт Уінслет, і після виходу фільму вони стали світовими зірками.

Картина вражала масштабом, візуальними ефектами та емоційною глибиною, змушуючи мільйони глядачів у всьому світі переживати кожну сцену та повертатися до кінотеатрів знову і знову.

"Титанік" встановив цілу низку рекордів: він став найкасовішим фільмом свого часу, зібравши понад 1,8 мільярда доларів, і тримав цей титул до 2009 року, поки його не обігнав "Аватар".

Фільм "Титанік"
Фільм "Титанік"

Щобільше, фільм отримав 11 премій "Оскар", включаючи "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер", і увійшов в історію як один з найбільших обговорюваних блокбастерів кінця XX століття.

