Його обговорював увесь світ: який фільм 1997 року побив касові рекорди (відео)

Багато фільмів через десятиліття залишаються актуальними, адже їхні сюжети продовжують захоплювати та надихати глядачів. Крім культової драми "Втеча із Шоушенка", у списку кращих фільмів усіх часів особливе місце посідає "Титанік".

"Телеграф" вирішив розповісти, чому цей фільм у 1997 році став сенсацією. До 2009 року "Титанік" вважався найкасовішою кінострічкою в історії.

Який фільм став найпопулярнішим у 1997 році

Фільм "Титанік", знятий режисером Джеймсом Кемероном, вийшов 1997 року і став справжньою сенсацією. Його обговорював увесь світ, оскільки в основу сюжету лягла правдива історія катастрофи знаменитого лайнера, який затонув в Атлантичному океані 1912 року.

Кінострічка поєднала в собі драму, трагедію та гарну історію кохання. Головні ролі у ній зіграли Леонардо ДіКапріо та Кейт Уінслет, і після виходу фільму вони стали світовими зірками.

Картина вражала масштабом, візуальними ефектами та емоційною глибиною, змушуючи мільйони глядачів у всьому світі переживати кожну сцену та повертатися до кінотеатрів знову і знову.

"Титанік" встановив цілу низку рекордів: він став найкасовішим фільмом свого часу, зібравши понад 1,8 мільярда доларів, і тримав цей титул до 2009 року, поки його не обігнав "Аватар".

Щобільше, фільм отримав 11 премій "Оскар", включаючи "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер", і увійшов в історію як один з найбільших обговорюваних блокбастерів кінця XX століття.

