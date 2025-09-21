По Запоріжжю промчало ціле стадо диких тварин: вони небезпечні для людини (відео)

До диких тварин не варто наближатися

У Запоріжжі посеред міста помітили ціле стадо диких кабанів. Небезпечні, але милі звірі бігли у своїх справах і потрапили до об’єктивів очевидців.

Відповідне відео оприлюднюють місцеві пабліки. За словами очевидців, незвичайну картину можна було побачити в Осипенківському мікрорайоні міста.

Кабани у Запоріжжі

На кадрах можна побачити цілу родину тварин, яка бігла вздовж дороги з ранку.

Чи небезпечні дикі кабани для людини?

Дикі кабани можуть бути небезпечні для людини через свою силу, розміри та здатність наносити серйозні травми. Вони можуть нападати, захищаючи потомство або якщо відчувають загрозу, а також якщо поранені або хворі на сказ. Особливо небезпечні самки, що захищають поросят, та поранені сікачі.

Крім того, напад кабана можуть спровокувати несподівана зустріч, різкі рухи та спроби втекти. Фахівці радять не дивитися тварині у вічі і не повертатися до неї спиною.

