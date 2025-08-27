Відомий українець впіймав рибу-"кабана", вагою з 8-річну дитину (фото)

Рибалка поділився місцем, де клюнула величезна здобич

У рибальських колах України трапляються справжні рекорди, але деякі моменти запам'ятовуються надовго. Так, на Київщині під час чергового виходу на водойму було зафіксовано один із найбільших уловів у житті відомого коментатора Віктора Вацка — величезний короп вагою майже 27 кілограмів.

Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці. "Одна з найбільших моїх риб у житті — 26,950 кг!", — прокоментував рибалка.

Віктор Вацко похизувався уловом

Рибалка поділився своїми емоціями, зазначивши, що відчуття від такого улову неможливо порівняти з чимось у повсякденному житті. Після фотосесії гігантський короп був обережно відпущений назад у водойму, а вже незабаром на Віктора чекала справжня гроза з градом.

Трофей був виловлений за допомогою бойлів — варених ароматних кульок.

Бойли, на які клюнув "монстр"

Вацко поділився й "рибним місцем" — це озеро Уляники на Київщині.

Що відомо про коропа

Вид короп звичайний (Cyprinus carpio) широко поширений у прісноводних водоймах і належить до родини коропових. Походить з Азії, але успішно інтегрувався у водоймах Європи. В Україні цей вид є популярним серед рибалок та розводиться у рибгоспах як промислова риба. Декоративною формою є парчевий короп, а серед натуралізованих форм у природних водоймах України часто використовується термін "сазан".

Короп звичайний

Короп може досягати значних розмірів: довжина тіла сягає 1 метра, а маса — понад 20 кг, рекордні екземпляри досягають понад 45 кг. Тіло риби — товсте, спина — широка, а плавці — від світло-коричневого до чорного кольору. Існують дзеркальні форми з частковим або повним відсутністю луски.

Жива маса та розмір коропа роблять його справжнім трофеєм для аматорів та спортивних рибалок. В Україні короп розводять у різних породах: український лускатий та рамчатий, а також у трьох підтипах порід. Ловля великого коропа ведеться за принципом "спіймав — відпусти", що дозволяє рибі відновлюватися в природних умовах.

Раніше "Телеграф" повідомляв: щоб підвищити ймовірність успішного улову, варто правильно підібрати приманку. Одним із найдієвіших варіантів для коропа вважається звичайний горох.