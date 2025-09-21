По Запорожью промчало целое стадо диких животных: они опасны для человека (видео)

К диким животным не стоит приближаться

В Запорожье посреди города заметили целое стадо диких кабанов. Опасные, но милые звери бежали по своим делам и попали в объективы очевидцев.

Соответствующее видео публикуют местные паблики. По словам очевидцев, необычную картину можно было заметить в Осипенковском микрорайоне города.

Кабаны в Запорожье

На кадрах можно увидеть целое семейство животных, которое бежало вдоль дороги с утра.

Опасны ли дикие кабаны для человека?

Дикие кабаны могут быть опасны для человека из-за своей силы, размеров и способности наносить серьезные травмы. Они могут нападать, защищая потомство или если чувствуют угрозу, а также если ранены или больны бешенством. Особенно опасны самки, защищающие поросят, и раненые секачи.

Кроме того, нападение кабана могут спровоцировать неожиданная встреча, резкие движения и попытки убежать. Специалисты советуют не смотреть животному в глаза и не поворачиваться к нему спиной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области активизировались дикие кабаны.