На Одещині активізувалися дикі кабани: вештаються посеред вулиць і лякають перехожих (відео)
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Дикі тварини замість відпочивальників — нова реальність курортного селища
Сергіївка на Одещині, що була відомим курортом до повномасштабного вторгнення переживає не найкращі часи. Росія розбомбила частину баз та будинків, а на вулицях розгулюють дикі кабани.
Кілька кабанів бігали через дорогу, ледь не створюючи аварійні ситуації, прогулювались доріжками санаторіїв та навіть приймали ванну. Їх поява трохи налякала очевидців. Тварини не були агресивними, а відпочивали у своє задоволення.
Дикі тварини часто забираються до міст в пошуках поживи. Іноді, вони були агресивними здебільшого якщо люди підходили занадто близько. Кабанів фіксували навіть в обласних центрах, зокрема Луцьку та Харкові.
Головне — не провокувати
Якщо ви натрапили на диких кабанів чи інших потенційно небезпечних тварин, дотримуйтесь таких правил:
- не підходьте до них близько;
- не намагайтесь їх годувати;
- спокійно і без різких рухів відійдіть на безпечну відстань.
В Україні діє мораторій на полювання, який припиняли тільки взимку 2024-2025 років. В Українському товаристві мисливців та рибалок повідомили, що чисельність дикого кабана вже перевищила довоєнну на понад 46% і сягнула 44 тис. особин, а кількість випадків африканської чуми свиней збільшилася на 880%. Через це частина областей і дозволила обмежений відстріл.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні на Одещині активізувались отруйні сколопендри. Їхній укус може бути дуже неприємним. Також є небезпека зустрітись із тарантулом — ось як виглядають їхні нори.