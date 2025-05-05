На Одещині активізувалися дикі кабани: вештаються посеред вулиць і лякають перехожих (відео)

Дикі тварини замість відпочивальників — нова реальність курортного селища

Сергіївка на Одещині, що була відомим курортом до повномасштабного вторгнення переживає не найкращі часи. Росія розбомбила частину баз та будинків, а на вулицях розгулюють дикі кабани.

Кілька кабанів бігали через дорогу, ледь не створюючи аварійні ситуації, прогулювались доріжками санаторіїв та навіть приймали ванну. Їх поява трохи налякала очевидців. Тварини не були агресивними, а відпочивали у своє задоволення.

Дикі тварини часто забираються до міст в пошуках поживи. Іноді, вони були агресивними здебільшого якщо люди підходили занадто близько. Кабанів фіксували навіть в обласних центрах, зокрема Луцьку та Харкові.

Головне — не провокувати

Якщо ви натрапили на диких кабанів чи інших потенційно небезпечних тварин, дотримуйтесь таких правил:

не підходьте до них близько;

не намагайтесь їх годувати;

спокійно і без різких рухів відійдіть на безпечну відстань.

В Україні діє мораторій на полювання, який припиняли тільки взимку 2024-2025 років. В Українському товаристві мисливців та рибалок повідомили, що чисельність дикого кабана вже перевищила довоєнну на понад 46% і сягнула 44 тис. особин, а кількість випадків африканської чуми свиней збільшилася на 880%. Через це частина областей і дозволила обмежений відстріл.

Де в Україні полювали на диких кабанів

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні на Одещині активізувались отруйні сколопендри. Їхній укус може бути дуже неприємним. Також є небезпека зустрітись із тарантулом — ось як виглядають їхні нори.