Забудьте слово "однофамілець": як правильно говорити українською
Є кілька варіантів, як можна замінити цю кальку з російської
З кожним новим днем українська мова стає все популярнішою і поширенішою, — і це, безумовно, чудова новина. Але водночас як ніколи важливо наполегливо працювати над викоріненням грубих помилок та суржику з мови. Наприклад, варто забути про російське слово "однофамілець".
Російське слово "однофамилец", напевно, знайоме майже кожному, — воно використовується для позначення людей, які мають одне прізвище. І за звичкою іноді переноситься це слово і в українську мову у формі "однофамілець", проте це груба помилка.
Як розповів відомий український мовознавець, доктор філологічних наук та професора Олександр Пономарів, замість "однофамілець" в українській мові варто говорити "тезко", якщо звернення це на адресу чоловіка, та "тезка", якщо звертаєтесь до жінки.
Крім того, на ресурсі "Словотвір" пропонують також і такі аналоги до слова "однофамілець":
- супрізвищник;
- однопрізвищник;
- супорідник;
- сурі́дний;
- однойменко;
- однозванець.
