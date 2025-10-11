Забудьте слово "однофамілець": як правильно говорити українською

Є кілька варіантів, як можна замінити цю кальку з російської

З кожним новим днем українська мова стає все популярнішою і поширенішою, — і це, безумовно, чудова новина. Але водночас як ніколи важливо наполегливо працювати над викоріненням грубих помилок та суржику з мови. Наприклад, варто забути про російське слово "однофамілець".

Російське слово "однофамилец", напевно, знайоме майже кожному, — воно використовується для позначення людей, які мають одне прізвище. І за звичкою іноді переноситься це слово і в українську мову у формі "однофамілець", проте це груба помилка.

Як розповів відомий український мовознавець, доктор філологічних наук та професора Олександр Пономарів, замість "однофамілець" в українській мові варто говорити "тезко", якщо звернення це на адресу чоловіка, та "тезка", якщо звертаєтесь до жінки.

Крім того, на ресурсі "Словотвір" пропонують також і такі аналоги до слова "однофамілець":

супрізвищник;

однопрізвищник;

супорідник;

сурі́дний;

однойменко;

однозванець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською, — "одягати" чи "надівати".