Забудьте слово "однофамілець": как правильно говорить на украинском

Есть несколько вариантов, как можно заменить эту кальку с русского языка

С каждым новым днем украинский язык становится все популярнее и распространеннее, — и это определенно прекрасная новость. Но вместе с тем как никогда важно упорно работать над искоренением грубых ошибок и суржика из речи. К примеру, стоит забыть про русское слово "однофамилец".

Русское слово "однофамилец", наверное, знакомо почти каждому, — оно используется для обозначения людей, которые носят одну фамилию. И по привычке иногда переносится это слово и в украинскую речь в форме "однофамілець", однако это грубая ошибка.

Как рассказал известный украинский языковед, доктор филологических наук и профессора Александр Пономарив, вместо "однофамілець" в украинском языке стоит говорить "тезко", если обращение это в адрес мужчины и "тезка", если обращаетесь к женщине.

Кроме того, на ресурсе "Словотвір" предлагают также и такие аналоги к слову "однофамилец":

супрізвищник;

однопрізвищник;

супорідник;

сурі́дний;

однойменко;

однозванець.

