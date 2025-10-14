Його "Їду в Югославію" звучала з кожної праски в 90-х: де зараз Левко Дурко

Левко Дурко вже не з'являється на телеекранах

Левко Дурко — легендарний український співак, композитор та шоумен, який став символом української естради у 90-х роках. Свого часу його пісні лунали на весіллях, радіо і домашніх касетниках по всій країні — він був улюбленцем публіки, як і його брат Володимир Бебешко. Однак раптово він зник із публічного простору.

Що потрібно знати

Леонтій Бебешко, більш відомий як Левко Дурко — легенда української естради 90-х років та Заслужений артист України, раптово зник із поля зору публіки

Наразі артист переважно зосередився на роботі з дітьми, випускаючи нові, переважно жартівливі композиції

Родом Леонтій Бебешко (справжнє ім’я співака) родом з міста Стрий, що у Львівській області. Першу пісню йому допоміг випустити брат Володимир — вона мала назву "Їду в Югославію". Згодом він створив перші три альбоми.

Левко Дурко відомий піснями в жанрі поп-музики, з веселими, іноді іронічними текстами: "Мало", "Кавалєрка", "Кругом носа", "No problem". У 2002 році Левко Дурко отримав звання Заслуженого артиста України.

Левко Дурко

До столиці Левко переїжджав разом із дружиною, але не зміг там укорінитися і залишився творити у рідному місті. Разом із дружиною вони виступали у школах, дитячих будинках, на концертах і фестивалях. Співак також створив музичну студію для обдарованих дітей-сиріт у місті Стрий.

Де зараз Левко Дурко

Зараз артист мешкає у рідному Стрию й веде спокійніше, але не менш натхненне творче життя. Після десятиліть активної сценічної діяльності він майже не з’являється на великих концертах, натомість зосередився на роботі з дітьми та молоддю.

Артист творить у власній музичній студії. Зараз він випускає переважно жартівливі композиції. Його останні записи з’являлися на музичних платформах навіть у 2024 році, зокрема збірка "Для дітей".

