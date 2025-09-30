Критика Путіна і борг податковій: куди зник Мітяй зі "Сватів" і чим зараз займається

Добринін продовжує жити у Росії

Микола Добринін — російський актор, який виконував роль Мітяя у серіалі "Свати". Раніше він позитивно відгукувався про Україну та розповідав, що придбав тут ділянку. Однак після початку повномасштабного вторгнення він обрав мовчазну позицію. Також ми розповідали, де зараз Валюха зі "Сватів", яка народилася у Донецьку.

Що треба знати:

Микола Добринін відвідував окупований Росією Крим

Актор не засуджував війну Росії проти України

Добринін критикував політику Путіна

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де і як зараз живе виконавець Мітяя зі "Сватів".

Де зараз і чим займається Микола Добринін

Актор проявив свою позицію ще у 2016 році, коли незаконно відвідував окупований Росією Крим. Так в Україні його внесли до бази "Миротворець". Водночас відомо, що у 2009 році Добринін придбав в Україні ділянку. Однак він не почав зводити на ній будинок.

Микола Добринін є у базі "Миротворця", скриншот із сайту

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор не засудив країну-окупантку. Утім, у 2023 році він опублікував пост, в якому розкритикував політику президента Росії Володимира Путіна. Також він назвав його "дідком" і ствердив, що Путін помер, а країною керують його двійники.

Добринін назвав Путіна "дідком", скриншот з його сторінки у фейсбуці

Добринін написав, що Путін помер, скриншот з його сторінки у фейсбуці

Водночас Добринін продовжує грати в антрепризних виставах у Росії, а також знімається у російських фільмах і серіалах. Наприклад, у 2023 році він брав участь у таких кінороботах, як "Юність", "Медовий місяць", "Сальто-мортале". Також він виконав роль Івана Грозного у комедійному проєкті "Смішна історія". Зазначимо, що Грозний — це перший московський цар, відомий своєю жорстокістю і тиранією.

Добринін грав Івана Грозного, фото з його сторінки в інстаграмі

У березні 2025 року актор повідомив, що відновлюються зйомки серіалу "Байки Мітяя", який раніше створювали в Україні. Однак тепер виробництвом зайнявся "Мосфільм". У червні в російських пабліках з'явилась інформація, що Добринін заборгував податковій у Росії велику суму. Йшлося про 660 тисяч рублів.

Зараз актору 62 роки. Він продовжує мешкати у Москві, де має квартиру вартістю 14 мільйонів рублів. На сторінці у фейсбуці Добринін поширює думки про акторську професію, а також публікує фото з рідними і друзями.

Добринін з донькою, фото з його сторінки в інстаграмі

Добриніну зараз 62 роки, фото з його сторінки в інстаграмі

