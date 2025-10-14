Его "Еду в Югославию" звучала из каждого утюга в 90-х: где сейчас Левко Дурко

Лев Дурко уже не появляется на телеэкранах

Левко Дурко – легендарный украинский певец, композитор и шоумен, ставший символом украинской эстрады в 90-х годах. В свое время его песни звучали на свадьбах, радио и домашних кассетниках по всей стране — он был любимцем публики, как и его брат Владимир Бебешко. Однако внезапно он исчез из публичного пространства.

Что нужно знать

Леонтий Бебешко, более известный как Левко Дурко — легенда украинской эстрады 90-х годов и Заслуженный артист Украины, внезапно исчез из виду публики

В настоящее время артист сосредоточился на работе с детьми, выпуская новые, шутливые композиции

Родом Леонтий Бебешко (настоящее имя певца) родом из города Стрый Львовской области. Первую песню ему помог выпустить брат Владимир — она называлась "Еду в Югославию". Впоследствии он создал первые три альбома.

Лев Дурко известен песнями в жанре поп-музыки, с веселыми, иногда ироническими текстами: "Мало", "Кавалерка", "Кругом носа", "No problem". В 2002 году Левко Дурко получил звание Заслуженного артиста Украины.

Левко Дурко

В столицу Левко переезжал вместе с женой, но не смог там укорениться и остался творить в родном городе. Вместе с женой они выступали в школах, детских домах, концертах и фестивалях. Певец также создал музыкальную студию для одаренных детей-сирот в городе Стрый.

Где сейчас Левко Дурко

Сейчас артист живет в родном Стрые и ведет более спокойную, но не менее вдохновенную творческую жизнь. После десятилетий активной сценической деятельности он почти не появляется на больших концертах, сосредоточившись на работе с детьми и молодежью.

Артист творит в собственной музыкальной студии. Сейчас он выпускает преимущественно шутливые композиции. Его последние записи появлялись на музыкальных платформах даже в 2024 году, в частности, сборник "Для детей".

