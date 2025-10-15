В українській мові немає слова "розчіска": як її правильно називати
Ця річ є у кожного, але її правильну назву часто плутають
Українська мова з кожним днем стає все більш поширеною та популярною у світі, проте це також збільшує проблему помилок та запозичень з інших мов. Наприклад, деякі вживають слово "розчіска", не знаючи, що це є грубою калькою з російської мови.
Насправді, якщо вимовляти слово "расческа" на український манер як "розчіска", то може здатися, що воно звучить правильно, проте це не так, і такого слова немає в жодному авторитетному українському словнику.
Правильно перекладається це слово як "гребінець". Також допускається вживання слів "гребінь", "гребінка".
Ось кілька прикладів, як воно використовується у реченні:
- То йому так потрібно, як лисому гребінь, сліпому дзеркало.
- Не всіх, сину, стрижи під одну гребінку, — сказала мати.
- Поки Мар'я шукала гребінця, Марина розпустила Христі косу. Густе волосся, як хвиля, падало аж додолу.
- Мати сиділа на полу, в самій сорочці й спідниці, розчісувала гребінцем сиве рідке волосся.
