В українській мові немає слова "розчіска": як її правильно називати

Ця річ є у кожного, але її правильну назву часто плутають

Українська мова з кожним днем стає все більш поширеною та популярною у світі, проте це також збільшує проблему помилок та запозичень з інших мов. Наприклад, деякі вживають слово "розчіска", не знаючи, що це є грубою калькою з російської мови.

Насправді, якщо вимовляти слово "расческа" на український манер як "розчіска", то може здатися, що воно звучить правильно, проте це не так, і такого слова немає в жодному авторитетному українському словнику.

Правильно перекладається це слово як "гребінець". Також допускається вживання слів "гребінь", "гребінка".

Ось кілька прикладів, як воно використовується у реченні:

То йому так потрібно, як лисому гребінь, сліпому дзеркало.

Не всіх, сину, стрижи під одну гребінку, — сказала мати.

Поки Мар'я шукала гребінця, Марина розпустила Христі косу. Густе волосся, як хвиля, падало аж додолу.

Мати сиділа на полу, в самій сорочці й спідниці, розчісувала гребінцем сиве рідке волосся.

