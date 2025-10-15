В украинском языке нет слова "розчіска": как ее правильно называть
Эта вещь есть у каждого, но ее правильное название часто путают
Украинский язык с каждым днем становится все более распространенным и популярным в мире, однако это также увеличивает проблему ошибок и заимствований с других языков. К примеру, некоторые употребляют в речи слово "розчіска", не зная, что это является грубой калькой с русского языка.
На самом деле, если произносить слово "расческа" на украинский манер как "розчіска", то может показаться, что оно звучит правильно, однако это не так, и такого слова нет ни в одном авторитетном украинском словаре.
Правильно переводится это слово как "гребінець". Также допускается употребление слов "гребінь", "гребінка".
Вот несколько примеров, как оно используется в предложении:
- То йому так потрібно, як лисому гребінь, сліпому дзеркало.
- Не всіх, сину, стрижи під одну гребінку, — сказала мати.
- Поки Мар'я шукала гребінця, Марина розпустила Христі косу. Густе волосся, як хвиля, падало аж додолу.
- Мати сиділа на полу, в самій сорочці й спідниці, розчісувала гребінцем сиве рідке волосся.
