В украинском языке нет слова "розчіска": как ее правильно называть

Эта вещь есть у каждого, но ее правильное название часто путают

Украинский язык с каждым днем становится все более распространенным и популярным в мире, однако это также увеличивает проблему ошибок и заимствований с других языков. К примеру, некоторые употребляют в речи слово "розчіска", не зная, что это является грубой калькой с русского языка.

На самом деле, если произносить слово "расческа" на украинский манер как "розчіска", то может показаться, что оно звучит правильно, однако это не так, и такого слова нет ни в одном авторитетном украинском словаре.

Правильно переводится это слово как "гребінець". Также допускается употребление слов "гребінь", "гребінка".

Вот несколько примеров, как оно используется в предложении:

То йому так потрібно, як лисому гребінь, сліпому дзеркало.

Не всіх, сину, стрижи під одну гребінку, — сказала мати.

Поки Мар'я шукала гребінця, Марина розпустила Христі косу. Густе волосся, як хвиля, падало аж додолу.

Мати сиділа на полу, в самій сорочці й спідниці, розчісувала гребінцем сиве рідке волосся.

