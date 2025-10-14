Забудьте слова "опт" та "розниця": лише одиниці знають, як правильно вони звучать українською мовою

В Україні немає "оптової торгівлі"

Українська мова з кожним днем стає все популярнішою, проте водночас варто боротися і за її частоту, викорінювати суржик та кальку з російської мови. Серед іншого слід раз і назавжди запам’ятати, що слів "опт" та "розниця" в українській мові немає.

Хоча вони часто зустрічаються, це калька з російської. Як їх правильно замінити, розповідає освітній портал "Мова – ДНК нації".

Ось кілька прикладів коректного перекладу з російської на українську:

оптом — гуртом;

в розницу — уроздріб, вроздріб;

оптовая торговля — гуртова торгівля;

оптовый рынок — гуртовий ринок;

оптовый магазин — гуртівня.

І ось приклади, як ці слова вживаються в реченнях:

Видання минулого року купували вроздріб і цілими бібліотечками;

Бачиш, тут сим шляхом нині Якісь їздці незвіснії спішать То вроздріб, то купками;

У Польщі розвинена мережа книжкових гуртівень та кілька потужних дистрибуційних мереж, у яких представлено практично весь видавничий асортимент.

