Забудьте слова "опт" та "розниця": лише одиниці знають, як правильно вони звучать українською мовою

Валерія Куценко
Українцям, що займаються продажами, варто запам'ятати окремі нюанси мови Новина оновлена 14 жовтня 2025, 09:55
Українцям, що займаються продажами, варто запам'ятати окремі нюанси мови. Фото jungheinrich.ua

В Україні немає "оптової торгівлі"

Українська мова з кожним днем стає все популярнішою, проте водночас варто боротися і за її частоту, викорінювати суржик та кальку з російської мови. Серед іншого слід раз і назавжди запам’ятати, що слів "опт" та "розниця" в українській мові немає.

Хоча вони часто зустрічаються, це калька з російської. Як їх правильно замінити, розповідає освітній портал "Мова – ДНК нації".

Ось кілька прикладів коректного перекладу з російської на українську:

  • оптом — гуртом;
  • в розницу — уроздріб, вроздріб;
  • оптовая торговля — гуртова торгівля;
  • оптовый рынок — гуртовий ринок;
  • оптовый магазин — гуртівня.

І ось приклади, як ці слова вживаються в реченнях:

  • Видання минулого року купували вроздріб і цілими бібліотечками;
  • Бачиш, тут сим шляхом нині Якісь їздці незвіснії спішать То вроздріб, то купками;
  • У Польщі розвинена мережа книжкових гуртівень та кілька потужних дистрибуційних мереж, у яких представлено практично весь видавничий асортимент.

