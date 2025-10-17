Росіяни збили свій Су-30СМ: що відомо про успішну роботу ППО та цей літак (фото)

Російські джерела визнають втрату коштовного літака, але подають іншу версію подій

Намагаючись збити дрон окупанти в Криму поцілили у власний літак. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в прямому ефірі зазначив, що "деталі збирають по півострову".

Як росіяни збили власний Су-30СМ під час атаки дронів у Криму

Плетенчук не зазначив, що це був за літак. Пізніше у ВМС ЗСУ розповіли, що це Су-30СМ. Згідно з даними радіоперехоплення, загорілись обидва двигуни, а екіпаж катапультувався з літака західно-північній частині тимчасово окупованого Криму.

Ймовірно, противник під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач. Дані ВМС ЗСУ

Російські джерела, зокрема телеграм-канал Fighterbomber хоч і згодні, що це винищувач Су-30СМ. Щоправда, версія ситуації інша — ніби-то при пуску ракети сталась пожежа, екіпаж катапультувався, а уламки вивчає держкомісія. Та росіяни не люблять визнавати цю сторону майстерності власних сил ППО.

Військовий аналітик: "Втрати Су-30СМ — це мінус десятки мільйонів доларів"

Що ж до Су-30СМ, то це гарна новина — знищення будь-яким чином такого літака. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу" наголосив, що Су-30СМ – це повноцінний багатофункціональний винищувач.

Су-30СМ – це досить дороговартісна машина. Навіть її втрата – це втрата десятків мільйонів доларів, десь більш 40, якщо я не помиляюсь. Вони отримують ці літаки невеликі кількості кожного року. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"

Додатковим плюсом є витрата росіянами ракети ППО, якою вони збили свій літак. І це не абищо, точних цін не оголошували, але ракета до комплексу ППО С-300 може коштувати від 1 до 3 мільйонів доларів за одиницю.

Су-30СМ — новий багатоцільовий винищувач

Су-30СМ — техніка нова. Постачати до армії РФ їх почали тільки у 2012 році. Це багатоцільовий винищувач 4++покоління. Випускають його в Іркутську. Максимальна швидкість на висоті — 2125 км/годину, а літає максимально на 17300 метрів. Літак призначений для контролю повітряного простору, виконання далекого патрулювання, супроводу бомбардувальників, радіолокаційного спостереження та управління вогнем.

Характеристики Су-30СМ

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії розбився носій "Кинджалів" МіГ-31К. З таких літаків росіяни обстрілюють Україну ракетами.