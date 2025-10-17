Россияне сбили свой Су-30СМ: что известно об успешной работе ПВО и этом самолете (фото)

Российские источники признают потерю драгоценного самолета, но представляют другую версию событий

Пытаясь сбить дрон кафиры в Крыму попали в собственный самолет. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в прямом эфире отметил, что "детали собирают по полуострову".

Как россияне сбили собственный Су-30СМ во время атаки дронов в Крыму

Плетенчук не уточнял, что это был за самолет. Позже ВМС ВСУ сообщили что это Су-30СМ. Согласно данным радиоперехвата, загорелись оба двигателя, а экипаж катапультировался с самолета западно-северной части временно оккупированного Крыма.

Вероятно, противник при отражении атаки БпЛА с применением средств ПВО сбил собственный многоцелевой истребитель. Данные ВМС ВСУ

Российские источники, в том числе телеграмм-канал Fighterbomber хоть и согласны, что это истребитель Су-30СМ. Правда, версия ситуации другая — будто при пуске ракеты произошел пожар, экипаж катапультировался, а обломки изучает госкомиссия. Но россияне не любят признавать эту сторону мастерства собственных сил ПВО.

Военный аналитик: "Потери Су-30СМ — это минус десятки миллионов долларов"

Что касается Су-30СМ, то это хорошая новость — уничтожение каким-либо образом такого самолета. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что Су-30СМ – это полноценный многофункциональный истребитель.

Су-30СМ – это довольно дорогостоящая машина. Даже ее потеря – это потеря десятков миллионов долларов, где-то более 40, если я не ошибаюсь. Они получают эти самолеты небольшие количества каждый год. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Дополнительным плюсом является расход россиянами ракеты ПВО, которым они сбили свой самолет. И это не что иное, точных цен не объявляли, но ракета в комплекс ПВО С-300 может стоить от 1 до 3 миллионов долларов за единицу.

Су-30СМ – новый многоцелевой истребитель

Су-30СМ – техника новая. Поставлять в армию РФ их начали только в 2012 году. Это многоцелевой истребитель 4++ поколения. Выпускают его в Иркутске. Максимальная скорость на высоте – 2125 км/час, а летает максимально на 17300 метров. Самолет предназначен для контроля воздушного пространства, выполнения дальнего патрулирования, сопровождения бомбардировщиков, радиолокационного наблюдения и управления огнем.

Характеристики Су-30СМ

