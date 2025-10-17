Россияне сбили свой Су-30СМ: что известно об успешной работе ПВО и этом самолете (фото)
Российские источники признают потерю драгоценного самолета, но представляют другую версию событий
Пытаясь сбить дрон кафиры в Крыму попали в собственный самолет. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в прямом эфире отметил, что "детали собирают по полуострову".
Как россияне сбили собственный Су-30СМ во время атаки дронов в Крыму
Плетенчук не уточнял, что это был за самолет. Позже ВМС ВСУ сообщили что это Су-30СМ. Согласно данным радиоперехвата, загорелись оба двигателя, а экипаж катапультировался с самолета западно-северной части временно оккупированного Крыма.
Вероятно, противник при отражении атаки БпЛА с применением средств ПВО сбил собственный многоцелевой истребитель.
Российские источники, в том числе телеграмм-канал Fighterbomber хоть и согласны, что это истребитель Су-30СМ. Правда, версия ситуации другая — будто при пуске ракеты произошел пожар, экипаж катапультировался, а обломки изучает госкомиссия. Но россияне не любят признавать эту сторону мастерства собственных сил ПВО.
Военный аналитик: "Потери Су-30СМ — это минус десятки миллионов долларов"
Что касается Су-30СМ, то это хорошая новость — уничтожение каким-либо образом такого самолета. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что Су-30СМ – это полноценный многофункциональный истребитель.
Су-30СМ – это довольно дорогостоящая машина. Даже ее потеря – это потеря десятков миллионов долларов, где-то более 40, если я не ошибаюсь. Они получают эти самолеты небольшие количества каждый год.
Дополнительным плюсом является расход россиянами ракеты ПВО, которым они сбили свой самолет. И это не что иное, точных цен не объявляли, но ракета в комплекс ПВО С-300 может стоить от 1 до 3 миллионов долларов за единицу.
Су-30СМ – новый многоцелевой истребитель
Су-30СМ – техника новая. Поставлять в армию РФ их начали только в 2012 году. Это многоцелевой истребитель 4++ поколения. Выпускают его в Иркутске. Максимальная скорость на высоте – 2125 км/час, а летает максимально на 17300 метров. Самолет предназначен для контроля воздушного пространства, выполнения дальнего патрулирования, сопровождения бомбардировщиков, радиолокационного наблюдения и управления огнем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России разбился носитель "Кинжалов" МиГ-31К. С таких самолетов россияне обстреливают Украину ракетами.