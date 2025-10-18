Як потрапити до ЦСО "А" СБУ: покрокова інструкція

Долучитись до підрозділу можуть всі охочі

Долучитись до Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України може кожен цивільний — навіть особи без бойового досвіду. Щоб стати частиною підрозділу потрібно виконали лише кілька дій.

Ба більше СБУ опублікувала покроковий гід для тих, хто хоче стати на захист Батьківщини.

"Сьогодні двері підрозділу відкриті для всіх, навіть для цивільних без бойового досвіду. Головне: мати бажання захищати Батьківщину, мотивацію та характер!", — додається у повідомленні.

Водночас СБУ наголошує, що у підрозділі цінують командну роботу, відповідальність та постійний розвиток.

У гіді для бажаючих приєднатись до підрозділу зазначено:

які кроки чекають кандидатів після заповнення анкети bit.ly/43UpYug;

⁠як проходить підготовка та навчання;

⁠які можливості відкриває служба у складі ЦСО "А" СБУ.

В інструкції на зображення все детально описано. Проте, якщо виникають додаткові питання, то можна звернутись до рекрутерів за номером: