Как попасть в ЦСО "А" СБУ: пошаговая инструкция

Присоединиться к подразделению могут все желающие

Присоединиться к Центру специальных операций "А" Службы безопасности Украины может каждый гражданский — даже лица без боевого опыта. Чтобы стать частью подразделения, нужно выполнить лишь несколько действий.

Более того, СБУ опубликовала пошаговый гид для тех, кто хочет стать на защиту Родины.

"Сегодня двери подразделения открыты для всех, даже для гражданских без боевого опыта. Главное: иметь желание защищать Родину, мотивацию и характер!", — добавляется в сообщении.

В то же время, СБУ отмечает, что в подразделении ценят командную работу, ответственность и постоянное развитие.

В гиде для желающих присоединиться к подразделу указано:

какие шаги ждут кандидатов после заполнения анкеты bit.ly/43UpYug ;

⁠как проходит подготовка и обучение;

⁠какие возможности открывает служба в составе ЦСО "А" СБУ.

В инструкции на изображение подробно описано. Однако если возникают дополнительные вопросы, то можно обратиться к рекрутерам по номеру: