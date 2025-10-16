"Міф про всесильність розсипався". У СБУ прокоментували заяви Кремля про "Павутину"

Під час спецоперації було знищено приблизно 34% авіації РФ

Служба безпеки України спростувала гучну заяву Кремля про спецоперацію "Павутина". Адже слова керівника ФСБ Олександра Бортнникова, що "Павутина" не завдала значних втрат авіації РФ, не є правдою.

Що треба знати:

Спецоперація "Павутина" відбулась 1 червня 2025 року

Бортников звинуватив спецслужби Великої Британії у допомозі в операції

Внаслідок "Павутини" було вражено 41 російський літак

Як повідомили у пресслужбі СБУ, заяви про те, що спецоперація "Павутина" нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам РФ — неправда. Адже це ще одна спроба Кремля виправдати власний провал та маніпуляція увагою авдиторії.

"Завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що "Павутина" – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами. Також нагадали слова голови Служби генерал-лейтенант Василя Малюка: "Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі".

Що заявив Бортников

Голова ФСБ звинуватив спецслужби Великої Британії в тому, що під їхнім "патронажем" на території Росії здійснюються "акції тероризму та диверсії". Він переконаний, що британські спецслужби займалися операцією Служби безпеки України "Павутина", внаслідок якої на початку червня було знищено або пошкоджено російські військові літаки на кількох аеродромах.

"Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи у ЗМІ "фальшивки про нібито величезну шкоду" і виключно українське "авторство" диверсії", — стверджує Бортников.

Унікальна спецоперація "Павутина"

16 червня в Росії на російських аеродромах Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая пролунали потужні вибухи. Адже українські дрони, які доставили в зону дії фурами, атакували літаки РФ. Ба більше, БПЛА мали елементи штучного інтелекту для виконання місії, аби у разі втрати сигналу продовжити роботу.

Хід "Павутини" особисто контролював президент України Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням — голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

Кадр з "Павутини"

В результаті Служба безпеки України уразила 41 літак РФ, тобто 34% всієї стратегічної авіації противника. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими окупанти обстрілювали мирні українські міста, а також унікальні ворожі літаки-розвідники А-50.

