Чернігів під масованою атакою РФ. Куди цілили та що відомо про прильоти (відео)

Над місто вже піднявся стовп диму

У понеділок, 27 жовтня, у Чернігові пролунали вибухи. Росія здійснила масовану атаку ударними дронами на місто.

Що треба знати

Росія скерувала на Чернігів щонайменше 15 "шахедів"

Після вибухів над місто здійнявся стовп диму

В одному з районів зафіксовано падіння уламків

Як повідомляють місцеві пабліки, росіяни атакують Чернігів "шахедами". У мережі вже з'явились відео влучання майже в центрі міста. Деякі монітори пишуть, що окупанти намагаються атакувати ТЕЦ. Але офіційно цю інформацію не підтверджували.

Станом на 13:30 на Чернігів летіло 9 дронів. Місцевих закликають перебувати в укриттях та подалі від вікон.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що неподалік від міста зафіксовано падіння БПЛА. Вибухи, які чують місцеві — робота ППО.

"Станом на зараз падінь шахедів в місті не фіксуються. Перебувайте в безпечних місцях, атака триває", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 25 жовтня атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи пролунали на тлі того, що по всій Україні було оголошено загрозу пуску росіянами балістичних ракет середньої дальності (БРСД) "Орєшнік" або РС-26 "Рубіж".

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекає Україну окрім загрози тижневих відключень та нестачі газу на тлі російських ударів по енергетиці країни.