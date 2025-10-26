Жертви, пожежі та руйнування: як виглядає Київ після нічної атаки (фоторепортаж)

Відразу кілька житлових будинків у різних районах отримали пошкодження

У ніч проти 26 жовтня ворог здійснив масовану атаку дронами по Києву. В результаті зафіксовано падіння уламків, пожежі та відомо про велику кількість постраждалих та трьох загиблих.

Що потрібно знати:

Падіння уламків зафіксовано в Оболонському та Деснянському районах

Троє людей загинули, постраждали ще 29 людей, 7 із них — діти

У Деснянському районі сталася пожежа у житловому будинку

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав фотографії та відео наслідків нічного обстрілу. На кадрах видно, що було пошкоджено житлові багатоповерхові будинки.

Згідно з інформацією Київської міської військової адміністрації, в Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що у Деснянському районі влучили по дев’ятиповерховому житловому будинку на рівні 2-3 поверхів. За іншою адресою у Деснянському районі падіння уламків на 16-поверхову будівлю.

Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

У пресслужбі ДСНС повідомляють про трьох загиблих у столиці під час атаки. Постраждали 29 людей, із них 7 дітей. Усім постраждалим надається допомога.

Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

На одній із локацій у Деснянському районі сталася пожежа у житловому будинку. Над ліквідацією спалаху на місці працювали рятувальники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Постраждали вісім людей. У нежитлових забудовах у Деснянському та Дарницькому районах виникли сильні пожежі. Крім того, внаслідок російської атаки було пошкоджено дитячий садок у Дніпровському районі.