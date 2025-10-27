Чернигов под массированной атакой РФ. Куда целили и что известно о прилетах (видео)

Над город уже поднялся столб дыма

В понедельник, 27 октября, в Чернигове раздались взрывы. Россия совершила массированную атаку ударными дронами на город.

Что нужно знать

Россия направила на Чернигов не менее 15 "шахедов"

После взрывов над городом поднялся столб дыма

В одном из районов зафиксировано падение обломков

Как сообщают местные паблики, россияне атакуют Чернигов "шахедами". В сети уже появилось видео попадания почти в центре города. Некоторые мониторы пишут, что оккупанты пытаются атаковать ТЭЦ. Но официально эту информацию не подтверждали.

По состоянию на 13:30 на Чернигов летело 9 дронов. Местных призывают находиться в укрытиях и подальше от окон.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что неподалеку от города зафиксировано падение БПЛА. Взрывы, которые слышат местные, — работа ПВО.

"По состоянию на данный момент падения шахедов в городе не фиксируются. Находитесь в безопасных местах, атака продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты ночью 25 октября атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы раздались на фоне того, что по всей Украине была объявлена угроза пуска россиянами баллистических ракет средней дальности (БРСД) "Орешник" или РС-26 "Рубеж".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет Украину, кроме угрозы недельных отключений и нехватки газа на фоне российских ударов по энергетике страны.