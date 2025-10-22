Полетят в сторону Украины? Россияне планируют пуски "Орешников"

Россия проводит учения ядерной триады, в том числе на полигоне в Астраханской области будут проходить пуски баллистических ракет

В рамках ядерных учений на военном испытательном полигоне "Капустин Яр" россияне будут проводить пуски БРСД "Орешник" и РС-26 "Рубеж". "Маневры" будут длиться до конца октября.

По данным NOTAM, то есть информационных сообщений для гражданской авиации, в настоящее время возможны воздушные тревоги из-за активности вооружения. Однако, как говорится, для Украины это угрозы не представляет.

Между тем, под руководством Владимира Путина состоялась тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной компонент. Были выполнены, как сообщает пресс-служба Кремля, практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

Владимир Путин наблюдает за учениями

В частности, как сообщается, с испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". С атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" из акватории Баренцева моря осуществлен запуск баллистической ракеты "Синева". Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие запуски крылатых ракет воздушного базирования.

Следует отметить, что 21 ноября 2024 года ВС РФ ударили по Днепру ракетой "Орешник". В своем обращении к россиянам глава Кремля Владимир Путин заявил, что это якобы явилось ответом на планы США по производству и размещению ракет малой и средней дальности. Кроме того, он заявил, что в случае дальнейшего применения этих ракет по целям в Украине, Москва якобы по "гуманитарным соображениям" будет предлагать мирным гражданам покинуть опасную зону. Позже начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в телефонном разговоре с главой Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном признал, что удар "Орешником" был запланирован задолго до согласия администрации Байдена разрешить Украине применять ракеты ATACMS и Storm Shadow по военным объектам на территории России.