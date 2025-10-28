Може досягати 90%: нардеп заявив про величезний дефіцит особового складу у ротах ЗСУ, чому так сталося
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Україні потрібно політико-військове рішення щодо об’єднання та підвищення боєздатності бригад
Дефіцит особового складу окремих піхотних підрозділах Сил оборони може досягати 80-90%. Україні необхідне реформування війська.
Що потрібно знати:
- У ЗСУ великий брак особового складу в окремих піхотних підрозділах
- Ці бригади формувалися з розрахунком на допомогу Заходу
- Недоукомплектовані підрозділи можна об’єднати
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко. Повну версію розмови з політиком можна прочитати, перейшовши на посиланням.
За його словами, в Україні зараз склалася ситуація, коли окремі підрозділи ЗСУ мають дуже низьку наповненість.
"У нас було створено багато бригад, окремих батальйонів. Командний склад, роти забезпечення, ремонтні роти, там наповненість 70-80%. А якщо взяти піхотну роту, то там наповненість максимум 10-20%", — стверджує Горбенко.
Політик вважає, що вирішити цю проблему можна об’єднанням бригад. У такому разі Сили оборони отримають замість двох недоукомплектованих підрозділів один боєздатний.
"Тобто ми вже бачимо потенціал в самому війську, якщо буде перерозподіл, або об'єднання бригад. Чому, наприклад, з двох бригад не зробити одну дійсно боєздатну, яка буде наповнена, як мінімум, на 90%. Чому взагалі формувалися ці нові бригади? Тому що Захід обіцяв наповнити їх технікою, але допомога на 45% в цьому році зменшилась. Тому можна зробити таке політично-військове рішення щодо об'єднання і підвищення боєздатності бригад. Ефективний командир піде на підвищення, а не ефективний…", — сказав нардеп.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має право вручати повістки.