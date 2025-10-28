Может достигать 90%: нардеп заявил об огромном дефиците личного состава в ротах ВСУ, почему так произошло

Украине нужно политико-военное решение по объединению и повышению боеспособности бригад

Дефицит личного состава в отдельных пехотных подразделениях Сил обороны может достигать 80-90%. Украине необходимо реформирование войска.

Что нужно знать:

В ВСУ большая нехватка личного состава в отдельных пехотных подразделениях

Эти бригады формировались с расчетом на помощь Запада

Недоукомплектованные подразделения можно объединить

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко. Полную версию беседы с политиком можно прочитать, перейдя по ссылке.

По его словам, в Украине сейчас сложилась ситуация, когда отдельные подразделения ВСУ имеют очень низкую наполненность.

"У нас было создано много бригад, отдельных батальонов. Командный состав, роты снабжения, ремонтные роты, там наполненность 70-80%. А если взять пехотную роту, то там наполненность максимум 10–20%", — утверждает Горбенко.

Политик считает, что решить эту проблему можно объединением бригад. В таком случае Силы обороны получат вместо двух недоукомплектованных подразделений одно боеспособное.

"То есть мы уже видим потенциал в самой армии, если будет перераспределение или объединение бригад. Почему, например, из двух бригад не сделать одну действительно боеспособную, которая будет наполнена как минимум на 90%. Почему вообще формировались эти новые бригады? Потому что Запад обещал наполнить их техникой, но помощь на 45% в этом году уменьшилось. Поэтому можно сделать такое политико-военное решение по объединению и повышению боеспособности бригад. Да, командирам это будет не интересно. Эффективный командир пойдет на повышение, а не эффективный…", — сказал нардеп.

