Рус

Мобілізація – ні при чому? В Міносвіти пояснили різке скорочення числа аспірантів

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж Телеграфу

Сумна тенденція почалася ще 25 років тому

Українські виші різко скоротили кількість бюджетних місць в аспірантурі з приблизно 7 тисяч 2024 року — до 5 тисяч 2025-го. Однак це не пов’язано з питаннями надання відстрочки від мобілізації.

Про це в другій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Він пояснив, чи можливе в майбутньому повне виключення аспірантури як підстави для відстрочки.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Перевірка на ШІ — новий стандарт": у Міносвіти розповіли про плагіат, зловживання відстрочками та НМТ".

— По-перше, питання відстрочки не залежить від Міністерства освіти. Відстрочка для студентів і аспірантів денної форми прописана в законі. Але зараз стоїть питання інакше. Ми не зменшуємо кількість аспірантів через питання відстрочки, — каже заступник глав МОН.

Він нагадав, що держава має певні потреби в аспірантах, адже це — майбутні викладачі, науковці і люди, які займаються інтелектуальною працею, проводять дослідження.

— Під час навчання в аспірантурі вони публікують роботи, займаються інноваціями, роблять нові відкриття — це дуже важливо. Є певні бюджетні обмеження, а також прогнозування, скільки викладачів нам знадобиться в майбутньому, — пояснює топ-чиновник.

За його словами, демографічна ситуація в Україні така, що щороку стає менше студентів. І не через війну чи інші чинники — ця тенденція почалася ще 25 років тому, починаючи з 2000 року.

— Щороку кількість випускників шкіл зменшується приблизно на 10–20 тисяч. Якщо у 2000 році було близько 800 тисяч випускників шкіл, то у 2025 році — лише 360 тисяч, з яких 312 тисяч планують вступати до вишів або вже складають НМТ. За 25 років кількість викладачів у системі майже не змінилася.

Аспірантура — це основний шлях підготовки викладачів. Але 7 тисяч аспірантів — це трохи забагато зараз, 5 тисяч — більш реалістична цифра в умовах воєнного стану. І це абсолютно не пов’язано з питаннями відстрочки, — підсумував Михайло Винницький.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли в Україні скасують НМТ.

Теги:
#Мобілізація #відстрочка #Аспірант #Михайло Винницький