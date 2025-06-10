Мобілізація – ні при чому? В Міносвіти пояснили різке скорочення числа аспірантів

Сумна тенденція почалася ще 25 років тому

Українські виші різко скоротили кількість бюджетних місць в аспірантурі з приблизно 7 тисяч 2024 року — до 5 тисяч 2025-го. Однак це не пов’язано з питаннями надання відстрочки від мобілізації.

Про це в другій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Він пояснив, чи можливе в майбутньому повне виключення аспірантури як підстави для відстрочки.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Перевірка на ШІ — новий стандарт": у Міносвіти розповіли про плагіат, зловживання відстрочками та НМТ".

— По-перше, питання відстрочки не залежить від Міністерства освіти. Відстрочка для студентів і аспірантів денної форми прописана в законі. Але зараз стоїть питання інакше. Ми не зменшуємо кількість аспірантів через питання відстрочки, — каже заступник глав МОН.

Він нагадав, що держава має певні потреби в аспірантах, адже це — майбутні викладачі, науковці і люди, які займаються інтелектуальною працею, проводять дослідження.

— Під час навчання в аспірантурі вони публікують роботи, займаються інноваціями, роблять нові відкриття — це дуже важливо. Є певні бюджетні обмеження, а також прогнозування, скільки викладачів нам знадобиться в майбутньому, — пояснює топ-чиновник.

За його словами, демографічна ситуація в Україні така, що щороку стає менше студентів. І не через війну чи інші чинники — ця тенденція почалася ще 25 років тому, починаючи з 2000 року.

— Щороку кількість випускників шкіл зменшується приблизно на 10–20 тисяч. Якщо у 2000 році було близько 800 тисяч випускників шкіл, то у 2025 році — лише 360 тисяч, з яких 312 тисяч планують вступати до вишів або вже складають НМТ. За 25 років кількість викладачів у системі майже не змінилася.

Аспірантура — це основний шлях підготовки викладачів. Але 7 тисяч аспірантів — це трохи забагато зараз, 5 тисяч — більш реалістична цифра в умовах воєнного стану. І це абсолютно не пов’язано з питаннями відстрочки, — підсумував Михайло Винницький.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли в Україні скасують НМТ.