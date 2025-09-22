Навіть не в місті: де в Україні найдовша вулиця і як вона називається (фото, карта)

Найдовша вулиця країни стала новим туристичним магнітом регіону

Вулиця Тараса Шевченка в селі Орів офіційно внесена до Книги рекордів України як найдовша вулиця держави. Її виняткова протяжність у 14 кілометрів робить це гірське село унікальним у всій країні. Вулиця пролягає через усю територію населеного пункту, об'єднуючи різні його частини в єдину транспортну артерію.

Це "досягнення" стало результатом особливостей географічного розташування Орова та його історичного розвитку. Село розкинулося вздовж гірських схилів, що й зумовило таку незвичайну конфігурацію його головної вулиці. "Телеграф" розповість про село і саму вулицю детальніше.

Символ культурної спадщини

Назва вулиці на честь Тараса Шевченка надає їй особливого символічного значення. Це не просто транспортна магістраль, а культурний символ, що об'єднує жителів села та відображає повагу до національної спадщини. Рекорд став потужним інструментом популяризації не лише самого Орова, а й усієї Трускавецької територіальної громади, Дрогобицького району та Львівської області.

Туристичний потенціал та перспективи розвитку

Унікальність Орова посилюється його вигідним розташуванням біля національного природного парку "Сколівські Бескиди". Це робить село привабливим для екотуристів та любителів активного відпочинку.

Вулиця Тараса Шевченка в селі Орів

У регіоні активно реалізується масштабний проєкт "ВелоБескиди", спрямований на розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури. Паралельно триває будівництво оглядової вежі в рамках туристичного маршруту Трускавець – Орів – Борислав – Східниця, що додатково підвищить привабливість регіону для відвідувачів.

Львівщина – край унікальних досягнень

Рекорд Орова органічно вписується в традицію унікальних досягнень Львівської області. Раніше регіон уже прославився іншими рекордами: у Трускавці було створено найдовшу крижану барну стійку, а в Стрию зафіксували найбільший живий ланцюг у кольорах українського прапора.

Ці досягнення не є випадковими — вони відображають активну позицію місцевих громад та їхнє прагнення до розвитку й самопрезентації. Кожен такий рекорд сприяє зростанню туристичної привабливості Львівщини та формуванню позитивного іміджу області на загальнонаціональному рівні.

