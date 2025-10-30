Путін добалакався Трамп оголосив про негайне відновлення ядерних випробувань в США

Трамп заявив, що він не має іншого вибору, окрім як віддати відповідний наказ

Російські ракетно-ядерні "лякалки", які Кремль останнім часом активно запускає "в ефір", несподівано дали зворотний ефект. На тлі заяв російського правителя Володимира Путіна про "Буревісники" та "Посейдони" президент США Дональд Трамп оголосив про негайне відновлення ядерних випробувань в США.

Що треба знати:

Трамп оголосив, що відновлення випробувань відбудеться "негайно": з 1992 року Вашингтон їх не проводив

Його заява пролунала на тлі вихвалянь Путіна випробуваннями чергових "аналоговнєтів"

Ядерні арсенали США та Росії фактично рівні, попри те, що у Росії більше боєголовок

Трамп у власній соціальній мережі Truth Social опублікував допис, в якому заявив, що наказує відновити ядерні випробування в США. За словами Трампа, США мають "більше ядерної зброї, аніж хтось інший", президент США зазначив, що він не хоче віддавати такі накази, але іншого вибору немає.

"У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив Міністерству війни (нова назва Пентагону, — ред.) розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую вам за увагу до цього питання", — написав він.

Зазначимо, що останнє регулярне випробування ядерної зброї, підземне, сталося в США 23 вересня 1992 року. Після цього США добровільно дотримувалися мораторію на ядерні випробування — наземні, підводні та підземні, або якісь інші. Діяли тільки мирні ядерні програми.

Вихваляння Путіна

Російський правитель Володимир Путін 29 жовтня повихвалявся нібито вдалими випробуваннями чергових російських "аналоговнєтів" — ракети "Буревісник", яка нібито може літати завдяки ядерному реактору, та ядерної торпеди "Посейдон". Всю цю хвору маячню, що показово, Путін озвучив під час свого візиту до Центрального військового клінічного госпіталю в Москві.

Путін заявив, що "Посейдон" нібито було випробувано 28 жовтня і він виявився потужнішим за "Сармат" — ядерну ракету, яку брехливий російський правитель обіцяє поставити на озброєння попри його ж власні заяви про те, що вона вже на ньому перебуває. Щодо "Буревісника" — то ще до виступу Путіна керівник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов похвалився, що ракета нібито летіла 15 годин, подолавши за цей час 14 тисяч кілометрів.

Проте брехливі вихваляння Путіна здебільшого були проігноровані Європою, що стало неочікуваним результатом для Кремля. А реакція Трампа показала, що у "ядерні заяви" та ескалацію можна грати удвох.

При цьому реально ядерні арсенали США та Росії фактично рівні попри те, що "по документах" у Кремля більше боєголовок. За приблизними підрахунками, США мають 5177 ядерних боєголовок, з яких понад 1700 перебуває на бойовому чергуванні. Росія має майже 5,5 тисячі ядерних боєголовок, з яких також перебуває на чергуванні приблизно 1700 одиниць.

Проте американська ядерна зброя модернізована, пройшла переобладнання та здебільшого боєздатна. Тоді як більшість російського ядерного арсеналу — це радянська спадщина, боєздатність якої викликає великі сумніви. А "новітні" російські розробки часто падають, не літають та попри заяви Кремля виглядають дуже жалюгідно.