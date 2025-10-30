Росія вдарила по енергетиці: під атаками Ладижин, Бурштин і Добротвір (фото)
Після обстрілів проблеми з електропостачанням у кількох областях
Росія атакувала Україну в ніч на 30 жовтня та зранку четверга ракетами та дронами. Здебільшого удар припав на важливі інфраструктурні газові та енергетичні об'єкти. В багатьох містах вже запровадили аварійні відключення та графіки погодинного вимкнення світла.
В Міненерго підтвердили, що інфраструктура була під атакою, та наголосили — як тільки безпекова ситуація дозволить, ремонтні бригади, рятувальники та енергетики почнуть ліквідовувати наслідки. Згідно з даними моніторингових каналів, під ударом, серед інших, були три міста, в яких є ТЕС: Добротвір, Ладижин та Бурштин.
Дізнатись, коли у вас вимикатимуть електроенергію можна обравши свою область за посиланням: Удар по енергетиці та екстрені відключення. Де в Україні немає світла 30 жовтня
Чим росіян цікавить Бурштин
Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині знаходиться на перетині ліній електропередач, що єднають Україну з системою Європи. Це найбільша електростанція західної частини країни. ТЕС забезпечує опаленням Бурштин, а електроенергію скеровує до ОЕС України, зокрема для постачання в Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську області. У 2024 році Бурштинську та Ладижинську ТЕС зруйнували ударами ракет.
ТЕС в Ладижині — що в ній особливого
Ладижинська ТЕС на Вінниччині мала до вторгнення 6 енергоблоків (2 блоки знаходиться в консервації, 4 – працюючих, відповідно потужність станції становить 1200 МВт). Станція постачає електроенергію центральним та південним районам України. Знаходиться вона на річці Південний Буг. Окрім спалення вугілля, ТЕС дає й інші можливості отримання електроенергії: є гідроелектростанція з встановленою потужністю 8 МВт та сонячна електростанція з встановленою потужністю 0,5 МВт. Секретар Ладижинської МР Олександр Коломієць повідомив, що сьогодні не працюватимуть садочки, мешканців постраждалих будинків розселять, воду підвозитимуть, а також готується до запуску альтернативна система теплопостачання.
Добротвірська ТЕС: що про неї відомо
Добротвірська ТЕС на Львівщині, як і інші вищезгадані електростанції входить до складу ДТЕК. Станція забезпечує роботу енергомережі на заході країни. На 2022 рік встановлена потужність станції — 510 МВт. Крім виробництва електроенергії, станція також забезпечує теплом і питною водою прилегле селище Добротвір. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що на Добротвірській ТЕС пожежа після удару.
Які станції України вже пошкодили росіяни
ТЕС в Бурштині, Ладижині та Добротворі були одними із тих, що попри удар РФ продовжували працювати. На мапі 2024 року видно, які станції отримали пошкодження від обстрілів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Запоріжжі росіяни атакували гуртожиток. Понад 10 людей постраждали, під завалами можуть бути люди.