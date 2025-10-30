Росія вдарила по енергетиці: під атаками Ладижин, Бурштин і Добротвір (фото)

Після обстрілів проблеми з електропостачанням у кількох областях

Росія атакувала Україну в ніч на 30 жовтня та зранку четверга ракетами та дронами. Здебільшого удар припав на важливі інфраструктурні газові та енергетичні об'єкти. В багатьох містах вже запровадили аварійні відключення та графіки погодинного вимкнення світла.

В Міненерго підтвердили, що інфраструктура була під атакою, та наголосили — як тільки безпекова ситуація дозволить, ремонтні бригади, рятувальники та енергетики почнуть ліквідовувати наслідки. Згідно з даними моніторингових каналів, під ударом, серед інших, були три міста, в яких є ТЕС: Добротвір, Ладижин та Бурштин.

Рух ракет та дронів над Україною

Дізнатись, коли у вас вимикатимуть електроенергію можна обравши свою область за посиланням: Удар по енергетиці та екстрені відключення. Де в Україні немає світла 30 жовтня

Чим росіян цікавить Бурштин

Бурштинська ТЕС

Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині знаходиться на перетині ліній електропередач, що єднають Україну з системою Європи. Це найбільша електростанція західної частини країни. ТЕС забезпечує опаленням Бурштин, а електроенергію скеровує до ОЕС України, зокрема для постачання в Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську області. У 2024 році Бурштинську та Ладижинську ТЕС зруйнували ударами ракет.

ТЕС в Ладижині — що в ній особливого

Ладижинська ТЕС

Ладижинська ТЕС на Вінниччині мала до вторгнення 6 енергоблоків (2 блоки знаходиться в консервації, 4 – працюючих, відповідно потужність станції становить 1200 МВт). Станція постачає електроенергію центральним та південним районам України. Знаходиться вона на річці Південний Буг. Окрім спалення вугілля, ТЕС дає й інші можливості отримання електроенергії: є гідроелектростанція з встановленою потужністю 8 МВт та сонячна електростанція з встановленою потужністю 0,5 МВт. Секретар Ладижинської МР Олександр Коломієць повідомив, що сьогодні не працюватимуть садочки, мешканців постраждалих будинків розселять, воду підвозитимуть, а також готується до запуску альтернативна система теплопостачання.

Добротвірська ТЕС: що про неї відомо

Добротвірська ТЕС

Добротвірська ТЕС на Львівщині, як і інші вищезгадані електростанції входить до складу ДТЕК. Станція забезпечує роботу енергомережі на заході країни. На 2022 рік встановлена потужність станції — 510 МВт. Крім виробництва електроенергії, станція також забезпечує теплом і питною водою прилегле селище Добротвір. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що на Добротвірській ТЕС пожежа після удару.

Які станції України вже пошкодили росіяни

ТЕС в Бурштині, Ладижині та Добротворі були одними із тих, що попри удар РФ продовжували працювати. На мапі 2024 року видно, які станції отримали пошкодження від обстрілів.

Пошкоджена критична енергоінфраструктура

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Запоріжжі росіяни атакували гуртожиток. Понад 10 людей постраждали, під завалами можуть бути люди.