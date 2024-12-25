Знову під атакою ворога опинився Бурштин: чим важливе це місце для росіян (карта)

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби

У середу, 25 грудня, Росія обстріляла Україну на Різдво. Зокрема, частина Івано-Франківської області залишилась без світла.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської області Світлана Онищук. За її словами, частина області без світла.

"Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області — без електропостачання", — розповіла вона.

Водночас за даними голови ОВА, обійшлося без постраждалих.

"Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", — додала Онищук.

Основною ціллю був Бурштин – у місті теж чули приблизно 8 вибухів. Можуть бути перебої зі звʼязком. Частина регіону без світла.

Пізніше Онищук написала, що електропостачання в області відновлено. Через ранкову ракетну атаку ворога частина Прикарпаття була знеструмлена. Без світла перебували жителі Калуша, Бурштина та Івано-Франківська.

Що відомо про Бурштин

У місті Бурштин розташована одна із ТЕС України – Бурштинська. Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) і входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго". Станцію вже обстрілювали навесні 2024 року, а також восени 2022 року. Робота цієї ТЕС є важливою для регіону. Раніше два чи три енергоблоки постійно працювали на експорт електроенергії. Вона була одним із найбільших об’єктів генерації у Західній електроенергетичній системі України.

Масований обстріл РФ по Україні — що відомо

В ніч на 25 грудня російські війська масовано атакували Україну дронами та різного типу ракетами. Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злітали з аеродрому "Оленья". В Україні одразу повідомили про тривогу через ракетну небезпеку.

Крім того, енергетики ввели графіки відключення світла для Києва та низки областей України через масовану атаку РФ. Адже, як раніше повідомляв "Телеграф", що масований удар прийшовся по теплоелектростанціях ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.