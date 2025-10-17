Через обстріли "скаче" напруга: що робити, щоб не спалити побутові прилади

Навіть непомітні перепади напруги можуть "спалити" електроніку — як цього уникнути, розповідаємо крок за кроком

В Україні офіційний стандарт напруги — 230 вольтів, та через нестабільність енергосистеми рівень напруги в розетках "скаче". Стрибки напруги почастішали через постійні обстріли енергетичної інфраструктури та перевантаження мереж.

"Телеграф" підготував пам'ятку, як врятувати електроприлади від негативних наслідків перепадів напруги та які перші ознаки їх початку. Такі коливання становлять серйозну загрозу для побутової техніки.

Чому виникають перепади напруги

Українські електромережі проєктувались ще за часів, коли рівень енергоспоживання був значно нижчим. Проте за останнє десятиліття навантаження зросло у рази: в оселях з’явились кондиціонери, електричне опалення, бойлери, підлоги з підігрівом, пральні й сушильні машини.

Проблема посилюється через аварійні, погодинні та стабілізаційні відключення, що порушують роботу енергосистеми. Після відновлення живлення напруга може мати відхилення від норми, що й призводить до стрибків у будинкових мережах.

Як зрозуміти, що в мережі є перепади

Ознаки нестабільної напруги помітні навіть без приладів:

світло у квартирі періодично мигає або змінює яскравість

часто перегорають лампочки

побутова техніка (холодильник, пральна машина, телевізор) працює зі збоями

чути незвичне гудіння моторів або клацання реле

комп’ютер або роутер періодично вимикаються самі.

Навіть якщо ці коливання майже непомітні, вони поступово зношують блоки живлення та електроніку приладів.

До нормальної цій напрузі у Дніпрі далеко

Які прилади найбільше під загрозою

Перепади напруги найчастіше виводять з ладу:

холодильники (псується компресор)

пральні та посудомийні машини (згорає плата керування)

телевізори та комп’ютери

електричні духовки, бойлери, кондиціонери.

Як діяти під час відключень і після повернення світла

Вимикайте техніку з розеток

Коли світло зникає, обов’язково вимкніть усі потужні прилади — бойлер, обігрівач, пральну машину, електроплиту. Після відновлення електропостачання чекайте 10–15 хвилин, перш ніж знову підключати техніку. За цей час напруга в мережі стабілізується.

Не вмикайте всі прилади одночасно

Користуйтесь технікою почергово, уникайте одночасного навантаження на мережу. Це допоможе знизити ризик нових перепадів.

Перевіряйте стабільність напруги

Якщо світло миготить — не підключайте чутливу техніку з переліку вище, поки напруга не нормалізується.

Як користуватися електроприладами після відновлення подачі електроенергії

Як захистити прилади від стрибків напруги

Реле напруги

Найефективніший захист — реле напруги. Воно автоматично відключає техніку, якщо показники виходять за безпечні межі, і підключає її знову після стабілізації. Такі пристрої бувають загальні (установлюються в електрощитку) і розеткові (для окремих приладів). Найкраще реле встановлювати для холодильників, пральних машин, телевізорів.

Стабілізатор напруги

Цей прилад підтримує постійну напругу 230 В навіть при коливаннях у мережі. Він підходить для будинків із частими стрибками — особливо в сільській місцевості або у приватному секторі. Електронні стабілізатори реагують найшвидше й забезпечують точний рівень напруги.

Джерело безперебійного живлення (UPS)

Підійде для комп’ютерів, серверів, телевізорів. UPS дає кілька хвилин чи годин автономної роботи, поки світло не зникло повністю, або згладжує короткі коливання.

Мережевий фільтр

Базовий, але мінімальний рівень захисту. Він не рятує від серйозних стрибків, але може вберегти техніку від короткочасних коливань чи блискавки.

Важливо також слідкувати за станом енергосистеми загалом, адже стара проводка чи проблеми в щитку можуть викликати "симптоми" схожі з перепадами напруги.

