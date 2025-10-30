Укр

Россия ударила по энергетике: под атаками Ладыжин, Бурштын и Добротвор (фото)

Галина Михайлова
Россия атаковала Украину в ночь на 30 октября и утром четверга ракетами и дронами. В основном удар пришелся на важные инфраструктурные газовые и энергетические объекты. Во многих городах уже были введены аварийные отключения и графики почасового отключения света.

В Минэнерго подтвердили, что инфраструктура была под атакой, и подчеркнули — как только ситуация безопасности позволит, ремонтные бригады, спасатели и энергетики начнут ликвидировать последствия. Согласно данным мониторинговых каналов, под ударом среди прочих были три города, в которых есть ТЭС: Добротвор, Ладыжин и Бурштын.

Узнать, когда у вас будут выключать электроэнергию можно, выбрав свою область по ссылке: Удар по энергетике и экстренные отключения. Где в Украине нет света 30 октября

Чем россиян интересует Бурштын

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области находится на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с системой Европы. Это самая большая электростанция западной части страны. ТЭС обеспечивает отоплением Бурштын, а электроэнергию направляет в ОЭС Украины, в частности для поставок в Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области. В 2024 году Бурштынскую и Ладыжинскую ТЭС разрушили ударами ракет.

ТЭС в Ладыжине — что в ней особенного

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области имела до вторжения 6 энергоблоков (2 блока находится в консервации, 4 – работающих, соответственно мощность станции составляет 1200 МВт). Станция поставляет электроэнергию центральным и южным районам Украины. Находится она на реке Южный Буг. Кроме сжигания угля, ТЭС дает и другие возможности получения электроэнергии: есть гидроэлектростанция с установленной мощностью 8 МВт и солнечная электростанция с установленной мощностью 0,5 МВт. Секретарь Ладыжинской МР Александр Коломиец сообщил, что сегодня не будут работать садики, жителей пострадавших домов расселят, воду будут подвозить, а также готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения.

Добротворская ТЭС: что о ней известно

Добротворская ТЭС во Львовской области, как и другие вышеупомянутые электростанции, входит в состав ДТЭК. Станция обеспечивает работу сети на западе страны. На 2022 год установлена мощность станции – 510 МВт. Кроме производства электроэнергии, станция также обеспечивает теплом и питьевой водой близлежащий поселок Добротвор. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что на Добротворской ТЭС пожар после удара.

Какие станции Украины уже повредили россияне

ТЭС в Бурштыне, Ладыжине и Добротворе были одними из тех, кто, несмотря на удар РФ, продолжал работать. На карте 2024 видно, какие станции получили повреждения от обстрелов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье россияне атаковали общежитие. Более 10 человек пострадали, под завалами могут находиться люди.

