Чорні мошки в квартирі? У вас може бути гніздо каналізаційної мухи, як його знайти

Галина Михайлова
Бабочниця на листку/ harmony.in.my.life Новина оновлена 30 жовтня 2025, 09:22
Бабочниця на листку/ harmony.in.my.life. Фото instagram

Маленькі чорні мошки на стінах ванної — не дрозофіли, а каналізаційні мухи. Пояснюємо, як позбутися їх

Цей домашній шкідник може жити навіть в кімнатних рослинах, але полюбляє сміттєві баки та ванні кімнати. Засилля чорних мошок, хоч і не шкідливе, та може серйозно дратувати. Це бабочниця звичайна або каналізаційна муха. Ця маленька пухнаста комаха, схожа на дрозофілу "в шубі" часто з’являється у ванній кімнаті, туалеті чи на кухні. Попри назву, вона не фанат польотів, зазвичай сидить на стінах і стелях у вологих місцях.

Муха відкладає яйця у водостічних трубах або інших вологих середовищах, де є слиз та органічні залишки. Через 32–48 годин із яєць з’являються личинки, які протягом 9–14 днів розвиваються і потрапляють у приміщення через каналізацію. Зливні мухи не кусають і не передають інфекцій, проте їхня поява свідчить про антисанітарні умови або засмічення каналізації.

Де з’являються каналізаційні мухи

Мухи відкладають яйця там, де накопичується органічний осад та висока вологість. Личинки харчуються слизом і жировими відкладеннями у зливах ванн, душів і раковин. Деякі види можуть оселитися у вологому ґрунті кімнатних рослин.

Тож, якщо помітили каналізаційну муху варто ретельно перевірити:

  • Вологі місця кухні та санвузлів
  • Каналізаційні труби
  • Сміттєві баки та ганчірки
  • Кімнатні рослини.

Як позбутися каналізаційних мух

Щоб позбутися дрібних мошок у ванній кімнаті, важливо діяти комплексно. Спершу очистити труби засобом для прочищення зливів. Його заливати потрібно у всі отвори, щоб знищити личинок, які можуть жити всередині. Далі переходьте до ретельного прибирання: вимийте й висушіть усі поверхні, видаліть слиз, плісняву та залишки бруду, що приваблюють комах.

Щоб мошки не поверталися, подбайте про зменшення вологості — провітрюйте ванну, залишайте двері відчиненими, користуйтеся витядкою тощо. Не зберігайте брудну білизну у кошиках довго та виносьте сміття щодня.

Народні засоби боротьби

Якщо мух багато, можна скористатися домашніми методами — вологі місця обробляти господарчим милом, промити все з содою, а в кінці обробити місця, де могли бути личинки оцтом (пів склянки на відро води). Позбутися дорослих особин допоможе дрібніша сітка на вентканалі та липка стрічка від мух.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мух є період, коли вони постійно кусаються. Вони також можуть бути переносниками захворювань.

