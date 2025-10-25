Спричиняє важкі опіки та навіть смерть. В Україні помітили комаху з дуже токсичною отрутою (фото)

Отрута комахи дуже токсична

Українка знайшла "цікавого" жучка, який виявився токсичним. З настанням холодів комахи шукають тепле місце для зимівлі — раніше в будинки українців почали лізти гігантські комахи з отрутою, від якої можна померти.

"Милого" невеликого жучка, якого знайшла у Миколаївській області 21 жовтня, українка показала у Facebook-групі "Комахи України". Жінка попросила визначити комаху. Її ідентифікували, виявилося, що це майка осіння (Meloe autumnalis) — це один із видів жуків родини Наривників (Meloidae). Цей жук виділяє небезпечну отруту. Знавці порадили не тримати жука голими руками.

Українка годими руками тримала небезпечного жука

Жук-майка має характерний вигляд

Майка осіння виділяє отруту, від якої можна померти

Жук виділяє високотоксичну речовину кантаридин, яка може призвести до смерті людини. При чому смертельну дозу може містити один жук. Майка виділяє кантаридин для самозахисту, коли її торкаються. Також це може статися, якщо жук потрапить у їжу.

Самець жука-майки

Летальні наслідки дуже рідкісні та найчастіше трапляються, якщо людина проковтне отруту. Наприклад, не помиє руки після того, як на них потрапила отрута жука, а потім буде щось їсти.

Кантаридин є сильним подразником. При потраплянні всередину він викликає швидку інтоксикацію, уражаючи шлунково-кишковий тракт, сечові шляхи та печінку. Також отрута може викликати гостру ниркову недостатність.

Контакт отрути майки зі шкірою не призводить до смерті. Однак кантаридин викликає сильні й болючі хімічні опіки, пухирі та запалення.

Важливо розуміти, що жук-майка не нападає на людину та не жалить. Отруту комаха виділяє виключно для самозахисту — коли її торкаються, тиснуть або вона потрапляє в їжу. Тому головний запобіжний захід — не чіпати жука голими руками та уважно оглядати місце, де ви сидите на траві.

Жук Майка осіння — як виглядає

Жук чорний або темно-синій, довжиною від 10 до 35 мм з характерними крилами. Усі жуки-майки мають редуковані (вкорочені) надкрила, які лише частково прикривають черевце. Задніх крил, тому ці жуки не можуть літати. Самки мають велике та роздуте черевце.

Жук-майка не має розвинутих крил

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі оголосили карантин через небезпечного шкідника. Що відомо про зловісну комаху.