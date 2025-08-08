Переносять смертельні хвороби? Чому мухи боляче кусають і чим небезпечні

Ентомолог відповів на найпоширеніші питання

Досить часто українці помічають, що в якийсь момент звичайні надокучливі мухи, стають нестерпними і боляче кусаються. Багатьох хвилює питання: чому це стається та чи переносять мухи якісь небезпечні хвороби.

Відповіді на це "Телеграфу" дав ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, так звана кусючість мух — це один з їх життєвих циклів.

"Це такий період їхнього життєвого циклу, коли вони починають активно харчуватися. Йдеться саме про дорослих комах, коли вони починають активно шукати їжу і можуть кусати людей", — каже Халаїм.

Він додає, що зазвичай кусючість мух добре помітна у другій половині літа та його кінці. Саме тоді комахи стають досить набридливими і нестерпними.

Муха звичайна, хатня

Водночас комахи, до яких належать мухи, можуть бути переносниками різних захворювань. Є два шляхи: трансмісивний — переніс з кров'ю, який притаманний кровосисним комахам — комарам, вошам чи блохам; контактний — коли комаха контактує зі шкірою чи слизовими оболонками. Мухи переносять хвороби контактним шляхом, до прикладу, кишкову паличку. Адже комаха може посидіти на зараженій їжі, пересісти на незаражену і контамінувати її.

Відповідаючи на питання, чи можуть мухи переносити СНІД чи гепатит, ентомолог наголосив, що ні. Адже здебільшого ці хвороби передають від людини до людини без проміжного носія чи хазяїна.

Однак мухи можуть бути і переносниками гельмінтів та відкладати свої яйця в продукти. Саме тому усю їжу слід накривати та захищати від комах, а на ринках не купувати продукти. Адже на прилавках досить часто м'ясо, хліб чи сири можуть бути не накриті, і мухи можуть в них відкладати яйця.

