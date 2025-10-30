Черные мошки в квартире? У вас может быть гнездо канализационной мухи, как его найти

Маленькие черные мошки на стенах ванной – не дрозофилы, а канализационные мухи. Объясняем, как избавиться от них

Этот домашний вредитель может жить даже в комнатных растениях, но любит мусорные баки и ванные комнаты. Засилье черных мошек, хоть и не вредно, может серьезно раздражать. Это бабочница обычная или канализационная муха. Это маленькое пушистое насекомое, похожее на дрозофилу "в шубе" часто появляется в ванной комнате, туалете или на кухне. Несмотря на название, он не фанат полетов, обычно сидит на стенах и потолках во влажных местах.

Муха откладывает яйца в водосточных трубах или других влажных средах, где есть слизь и органические остатки. Через 32-48 часов из яиц появляются личинки, которые в течение 9-14 дней развиваются и попадают в помещение через канализацию. Сливные мухи не кусают и не передают инфекции, однако их появление свидетельствует об антисанитарных условиях или засорении канализации.

Сливная/канализационная муха

Канализационная муха часто просто сидит на стенах

Где появляются канализационные мухи

Мухи откладывают яйца там, где скапливается органический осадок и высокая влажность. Личинки питаются слизью и жировыми отложениями в ливнях ванн, душей и раковин. Некоторые виды могут поселиться во влажной почве комнатных растений.

Канализационная муха мохнатая

Итак, если заметили канализационную муху следует тщательно проверить:

Влажные места кухни и санузлов

Канализационные трубы

Мусорные баки и тряпки

Комнатные растения.

Как избавиться от канализационных мух

Чтобы избавиться от мелких мошек в ванной, важно действовать комплексно. Сначала очистить трубы средством для прочистки ливней. Его заливать нужно во все отверстия, чтобы уничтожить личинки, которые могут жить внутри. Далее переходите к тщательной уборке: вымойте и высушите все поверхности, удалите слизь, плесень и остатки грязи, которые привлекают насекомых.

Чтобы мошки не возвращались, позаботьтесь об уменьшении влажности – проветривайте ванну, оставляйте дверь открытой, пользуйтесь проделкой и т.д. Не храните грязное белье в корзинах долго и выносите мусор каждый день.

Народные средства борьбы

Если мух много, можно воспользоваться домашними методами – влажные места обрабатывать хозяйственным мылом, промыть все с содой, а в конце отделать места, где могли быть личинки уксусом (пол стакана на ведро воды). Избавиться от взрослых особей поможет более мелкая сетка на вентканале и липкая лента от мух.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у мух есть период, когда они постоянно кусаются. Они также могут являться переносчиками заболеваний.