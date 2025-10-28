Загроза для людей і для рослин. В будинки українців лізе кусюча комаха (фото)

Цей жук переселився в Україну з Північної Америки

Комахи з настанням холодів шукають місце для зимівлі та лізуть в будинки та квартири. Українка показала жучка, що намагався підселитися до неї.

Фото жука, що сидить на батареї, українка показала у Facebook-групі "Комахи України". Це виявився сосновий насіннєвий клоп (Leptoglossus occidentalis), інвазивним видом (біологічний вид, який поширився за межі свого природного ареалу, прижився на новій території та становить загрозу для місцевих екосистем), що походить з Північної Америки. Сосновий клоп активно розповсюдився по Європі та Україні.

Жучок знайшов тепле місце

Як виглядає сосновий клоп

Жук досить великий для клопа, довжиною 15–20 мм від коричневого чи сіро-коричневого кольору. На спинці часто має помітний світлий візерунок у вигляді літери "Н" або двох нерівних світлих ліній. Добре літає і є активним вдень.

Сосновий клоп

Восени лізе в дома та може боляче вкусити

З настанням холодів, жучок шукає місця для зимівлі та може масово лізти в будинки. Загалом він не є небезпечним для людини, проте в деяких ситуаціях може боляче вкусити.

Сосновий клоп може вкусити

Кусається клоп у випадку, якщо відчуває загрозу для себе — це може статися при випадковому контакті чи при спробі "виселити" його з будинку. На місці укусу може виникнути почервоніння, свербіж або алергічна реакція. Проте укуси соснового клопа не є токсичними чи загрозливими для життя.

Сосновий клоп шкодить хвойним насадженням

Живиться соками хвойних дерев (сосни, ялиці, ялини, туї та ялівцю). Клоп проколює молоді шишки та насіння і висмоктує їхній вміст. В результаті насіння вмирає, нові дерева не ростуть. Крім того, клоп є переносником диплодіозу сосни (диплодієвого некрозу), грибкового захворювання, що становить загрозу для лісових культур.

Клоп завдає шкоди хвойним насадженням

Як розповідав "Телеграф", українка знайшла жука з "обличчям чоловіка". Це виявився небезпечний шкідник.