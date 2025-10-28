Затримали ексочільника "Укренерго" Кудрицького. В чому його підозрюють, всі деталі

ДБР готує підозру Володимиру Кудрицькому

На Львівщині Державним бюро розслідувань затримано колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Також ще одна підозра оголошена бізнесмену Ігору Гринкевичу.

Що потрібно знати

ДБР затримало колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького на Львівщині

Йому готують підозру у шахрайстві

Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 по 2024 рік і був звільнений рішенням наглядової ради компанії

Про затримання повідомляє "Українська правда" посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Кудрицькому готують повідомлення про підозру у масштабному шахрайстві та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, обидва фігуранти могли бути причетні до заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію енергетичних об’єктів ще у 2018 році.

Днями ДБР проводило обшуки в колишнього очільника "Укренерго". Слідчі розслідують ймовірне зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Правоохоронці перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії. За попередніми даними, йшлося про ймовірне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Що відомо про Кудрицького

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 по 2024 рік. Його звільнення ініціювала наглядова рада компанії — рішення підтримали троє представників держави та один незалежний член. Двоє інших членів ради виступили проти. Перед голосуванням міжнародні партнери закликали уряд призупинити процес звільнення, однак рішення залишилося чинним.

Скандали з Кудрицьким

Ім’я колишнього очільника "Укренерго" не вперше з’являється у резонансних справах. У серпні 2024 року його призначили до Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит", що викликало обурення. Активісти звернулися до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, нагадуючи про відкриті НАБУ та СБУ провадження щодо можливих розкрадань під час закупівель бронежилетів.

Крім того повідомлялось, що Кудрицького звільнили через неналежний захист енергетичних об’єктів від російських обстрілів. Йшлося про відсутність достатніх укриттів і захисних споруд. Сам Кудрицький усе заперечував, заявляючи, що понад 60 антидронових укриттів уже збудовано, і профінансовані вони коштом міжнародних партнерів. Експерти також вказували, що причина звільнення Кудрицького може бути іншою, а його просто зробили "цапом-відбувайлом".

Раніше "Телеграф" розповідав, що посадовець "Укренерго" часів Кудрицького затриманий за передачу інформації про енергооб’єкти Росії. Він був керівником департаменту безпеки.