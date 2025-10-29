Суд обрав запобіжний захід ексглаві "Укренерго" Кудрицькому

Деякі нардепи прийшли підтримати до зали суду Кудрицького

У середу, 29 жовтня, у Печерському районному суді Києва проходить розгляд справи колишнього голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого затримали напередодні. Суд відправив його під варту на два місяці із заставою майже 14 мільйонів гривень. Зазначимо, що сторона звинувачення якраз і просила для нього утримання під вартою із можливістю застави у 13 млн гривень.

Що потрібно знати:

28 жовтня ГБР затримало Кудрицького у Львівській області, йому готують підозру у шахрайстві

Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 по 2024 рік і був звільнений рішенням наглядової ради компанії

Кудрицького прийшли підтримати народні депутати

У залі суду перебуває кореспондент "Телеграфа" та з місця подій розповідає, що відбувається під час процесу.

Печерський районний суд, справа Кудрицького. Фото: "Телеграф"

Печерський районний суд, справа Кудрицького. Фото: "Телеграф"

Печерський районний суд, справа Кудрицького. Фото: "Телеграф"

Адвокат Кудрицького Микола Грабик висловив сподівання, що його підзахисний за наслідками розгляду сам зможе прокоментувати всю ситуацію.

Що примітно, саме так (Микола Грабик) звали слідчого СБУ у справі Юлії Тимошенко.

Печерський районний суд, справа Кудрицького. Фото: "Телеграф"

Підтримати Кудрицького прийшли деякі народні депутати, зокрема Ярослав Железняк.

При цьому Желєзняк коментує ситуацію у своєму Telegram-каналі:

"Навіть якщо якимось чином повірити у версію ДБР, що через 7 років потужного розслідування вони встановили заволодіння групою осіб 13,7 млн. грн. То чому ДБР просить взяття під варту з альтернативою застави 90 млн грн???!!!"

Передісторія

28 жовтня Державне бюро розслідувань затримало Володимира Кудрицького. Також ще одна підозра оголошена бізнесменові Ігорю Гринкевичу.

У ГБР повідомили про затримання та зазначили, що обидва фігуранти, на думку слідства, причетні до заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію зовнішньої огорожі підстанцій Південної та Західної енергосистем ще у 2018 році. Вважається, що Кудрицький, який тоді був заступником директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго", вступив у змову із представниками приватної компанії.

Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн. грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники надали ГБР

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про Володимира Кудрицького і чому у жовтні 2025 року у нього проводили обшуки.