Справжні наслідки атак ще попереду: нардеп розповів, як удари по енергетиці вплинуть на тарифи для населення

В ніч на 30 жовтня Росія атакувала ТЕС у Ладижині, Бурштині та Добротворі. В Міжнародній агенції з атомної енергії заявили про пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні. Як застерігає нардеп Сергій Нагорняк, це лише початок: попереду морози, а вузли генерації — пошкоджені. Чи витримає система зиму і чи не зростуть тарифи — відповіді в бліцінтерв’ю "Телеграфу".

– Пане Сергію, Україна пережила чергову атаку ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури. Цього разу росіяни били, здебільшого по Правобережжю, зокрема, атакували Ладижинську, Добротвірську ТЕС. Наскільки критично ці удари вплинуть на загальну стабільність енергосистеми?

– Росіяни змінюють тактику. Ще буквально місяць тому вони били виключно по окремим регіонам: прифронтовим, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Останні ж кілька атак вони почали паралельно бити по тепловим і гідроелектростанціям. Тобто саме по балансуючим потужностям. На жаль, на сьогодні з шести гідроелектростанцій по каскаду Дніпра працює лише одна. А п'ять ГЕС не працює. І тут ситуація схожа з ГЕС по каскаду Дністра. В ніч на 30 жовтня росіяни били безпосередньо по ГЕС по каскаду Дністра і по теплоелектростанціям на Правобережжі України.

Це все насправді дуже відчутно в енергосистемі. Так, сьогодні погода на дворі поки що дозволяє балансувати систему і йти з відносно рівними графіками з незначними відключеннями і обмеженнями електричної енергії. Але взимку ми будемо відчувати ці удари. Зараз ми їх менше відчуваємо, адже "Укренерго" дуже швидко після аварійних відключень зробили вже планові графіки відключень в кілька черг. Та взимку, на жаль, ми будемо відчувати ці удари і ситуація буде іншою.

Нардеп Сергій Нагорняк. Фото: Facebook

Той факт, що швидко відновили електропостачання в тих чи інших регіонах, не означає, що питання вирішено і вдалося ліквідувати наслідки. На жаль, для того, аби ліквідувати наслідки, зазвичай потрібно щонайменше від тижня до кількох місяців часу (а то й буває і рік для відновлення вузлів на об'єктах критичної інфраструктури). І ми ж всі добре розуміємо, що, скоріше за все, це не остання атака по нашій енергетиці. Кожна така атака достатньо відчутна.

В ніч на 30 жовтня ворог застосував величезну кількість дронів, ракет, балістики. І ми маємо втрати не лише в генерації. Ворог бив і по об'єктам операторів системи передачі електроенергії. Бив по Запорізькому заводу трансформаторів. Там була величезна кількість влучань і наслідки будуть достатньо важкі для цього підприємства. А Це завод, який виробляє трансформатори для роботи "Енергатома", "Укргідроенерго", і "Укренерго". Тому атака була достатньо важка, хоч ми зараз ніби як не всі її відчуваємо.

– Я правильно розумію, що наслідки відчуватиме вся Україна, а не тільки Правобережжя?

– Так. Безпосередньо вся Україна відчуватиме наслідки браку балансуючих потужностей генерації, адже ворог завдав значну кількість ударів, і до кожної ракети летіли ще десятки Шахедів на той чи інший об'єкт.

Що буде з імпортом електроенергії

– Я чув таку думку від деяких експертів, що удари по Правобережжю – це намагання ворога зірвати наш імпорт електроенергії. Це дійсно так?

– Не думаю. Це не зовсім пов'язано. Не думаю, що з імпортом будуть якісь проблеми. Імпорт буде йти. Але в осінньо-зимовий період, в години пік, в Європейському Союзі, так само, є певний дефіцит електроенергії. Тому ми маємо, в першу чергу, розраховувати на свої сили. Та як додатковий рятувальний круг будемо застосовувати і імпорт, в тому числі.

– І його буде більше? Через збільшення нашого дефіциту?

– Попередньо у нас є дозвіл імпортувати 2,2 ГВт. Але поки що ми такого об'єму не імпортуємо. Просто такої потреби немає. Та взимку будемо бачити, як складуться обставини.

Тарифи зростуть?

– Удари по енергетиці призводять до дефіциту електроенергії на ринку. Це означає, що зі збільшенням дефіциту зросте і тариф для населення і бізнесу?

– Жодним чином на тарифи на електроенергію для населення це не вплине. Сьогоднішній тариф покриває собівартість генерації і передачу генерації в повному обсязі.

Що стосується бізнесу, то держава не встановлює для бізнесу ціну. Ринок сам відреагує, в залежності від попиту і пропозиції на електроенергію. Це живий процес, і я, поки що, навіть попри ці всі важкі атаки, не бачу потреби сьогодні переглядати тарифи.

Єдине питання, за рахунок чого "Укргідроенерго" буде відновлюватись. Справа в тому, що "Укргідроенерго", як і "Енергоатом", вони серед тих учасників ринку, на кого покладені урядом, так звані, спеціальні обов'язки для компенсації різниці в тарифі (цей механізм впроваджений у 2019 році і дозволяє утримувати тарифи для населення нижчими за ринкові, компенсуючи цю різницю за рахунок прибутку компанії, — Ред.)

Я розумію, що "Енергоатом" може дозволити собі покривати цю різницю в тарифі. А як це робитиме "Укргідроенерго" я, наразі, поки не розумію, адже вони під постійними атаками ворога. Тут уряду варто було б переглянути умови покладання спеціальних обов'язків між "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" і більшу частку покласти на "Енергоатом", враховуючи те, що "Енергоатом", на щастя, не під ударами. Так ЗАЕС окупована і там теж є витратна частина, яку несе "Енергоатом". Але зараз "Енергоатом", я вважаю, міг би підставити плече гідроенергетикам і зменшити на них фінансове навантаження.

