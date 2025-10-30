Чому Росія знову б’є по енергетиці: розкрито справжню причину атак по ТЕС

У минулі роки противник вже використав подібну тактику ударів, але в нього нічого не виходило

Росія продовжує бити по енергооб’єктам України й головний сенс атаки по ТЕС на Правобережжі в західній частині країни — зрив імпорту електроенергії. Таким чином, ворог намагається обірвати можливості України закуповувати електроенергію в Європи.

Що потрібно знати:

Росіяни під час нічної атаки 30 жовтня били по станціях біля західних кордонів, що могло говорити про їхню спробу поставити під удар деякі маршрути імпорту електроенергії.

Ворог використовує таку тактику вже не вперше, але в минулі роки вона провалювалася

Сенс ударів — в ослабленні енергетики загалом, ослабленні правого берега та спроба зірвати імпорт

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав енергетичний експерт Андріан Прокіп. За його словами, зараз на правому березі ситуація краща, оскільки цього року противник не бив там по потужностях.

З іншого боку, це є великі потужності імпорту. Зараз, звісно, після кожної атаки ситуація складна, а потім вона покращується. Били по станціях біля західних кордонів, і я так розумію, були спроби поставити під удар деякі маршрути імпорту електроенергії. йдеться у повідомленні.

Прокіп наголосив, що ворог не вперше використовує цю тактику. Подібні дії вони робили й у минулі роки, проте їм це не вдавалося.

Сенс ударів над відрізанні якогось конкретного регіону, а ослабленні енергетики загалом. Нині — ослаблення правого берега та спроба зірвати імпорт підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 30 жовтня під ударом серед інших були три міста, в яких є ТЕС : Добротвір, Ладижин і Бурштин.