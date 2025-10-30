Чому Росія знову б’є по енергетиці: розкрито справжню причину атак по ТЕС
У минулі роки противник вже використав подібну тактику ударів, але в нього нічого не виходило
Росія продовжує бити по енергооб’єктам України й головний сенс атаки по ТЕС на Правобережжі в західній частині країни — зрив імпорту електроенергії. Таким чином, ворог намагається обірвати можливості України закуповувати електроенергію в Європи.
Що потрібно знати:
- Росіяни під час нічної атаки 30 жовтня били по станціях біля західних кордонів, що могло говорити про їхню спробу поставити під удар деякі маршрути імпорту електроенергії.
- Ворог використовує таку тактику вже не вперше, але в минулі роки вона провалювалася
- Сенс ударів — в ослабленні енергетики загалом, ослабленні правого берега та спроба зірвати імпорт
Про це у коментарі "Телеграфу" сказав енергетичний експерт Андріан Прокіп. За його словами, зараз на правому березі ситуація краща, оскільки цього року противник не бив там по потужностях.
З іншого боку, це є великі потужності імпорту. Зараз, звісно, після кожної атаки ситуація складна, а потім вона покращується. Били по станціях біля західних кордонів, і я так розумію, були спроби поставити під удар деякі маршрути імпорту електроенергії.
Прокіп наголосив, що ворог не вперше використовує цю тактику. Подібні дії вони робили й у минулі роки, проте їм це не вдавалося.
Сенс ударів над відрізанні якогось конкретного регіону, а ослабленні енергетики загалом. Нині — ослаблення правого берега та спроба зірвати імпорт
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 30 жовтня під ударом серед інших були три міста, в яких є ТЕС : Добротвір, Ладижин і Бурштин.