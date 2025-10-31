Настоящие последствия атак еще впереди: нардеп рассказал, как удары по энергетике повлияют на тарифы для населения

Вся Украина будет ощущать последствия нехватки балансирующих мощностей генерации

В ночь на 30 октября Россия атаковала ТЭС в Ладыжине, Янтаре и Добротворе. В Международном агентстве по атомной энергии заявили о повреждении подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине. Как предостерегает нардеп Сергей Нагорняк, это только начало: впереди морозы, а узлы генерации повреждены. Выдержит ли система зиму и не возрастут ли тарифы — ответы в блицинтервью "Телеграфу".

За последние несколько месяцев враг сменил тактику ударов – бьет по балансирующим мощностям

Вся Украина будет ощущать последствия нехватки балансирующих мощностей генерации , ведь враг нанес значительное количество ударов

, Удары по энергетике никоим образом на тарифы на электроэнергию для населения не повлияют

Зимой ощутим эти удары

- Сергей, Украина пережила очередную атаку врага на объекты энергетической инфраструктуры. В этот раз россияне избивали, в основном по Правобережью, в частности, атаковали Ладыжинскую, Добротворскую ТЭС. Насколько критично эти удары повлияют на стабильность энергосистемы?

– Россияне меняют тактику. Еще буквально месяц назад они били исключительно по отдельным регионам: прифронтовым, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине. Последние же несколько атак они начали параллельно бить по тепловым и гидроэлектростанциям. То есть именно по балансирующим мощностям. К сожалению, на сегодняшний день из шести гидроэлектростанций по каскаду Днепра работает только одна. А пять ГЭС не работает. И здесь ситуация схожа с ГЭС по каскаду Днестра. В ночь на 30 октября россияне избивали непосредственно по ГЭС по каскаду Днестра и по теплоэлектростанциям на Правобережье Украины.

Это все действительно очень ощутимо в энергосистеме. Да, сегодня погода на дворе пока позволяет балансировать систему и идти с относительно равными графиками с незначительными отключениями и ограничениями электрической энергии. Но зимой мы будем ощущать эти удары. Сейчас мы их меньше чувствуем, ведь Укрэнерго очень быстро после аварийных отключений сделали уже плановые графики отключений в несколько очередей. Но зимой, к сожалению, мы будем ощущать эти удары, и ситуация будет другой.

Тот факт, что быстро возобновили электроснабжение в тех или иных регионах, не означает, что вопрос решен и удалось устранить последствия. К сожалению, для того, чтобы ликвидировать последствия, обычно нужно минимум от недели до нескольких месяцев времени (а то бывает и год для восстановления узлов на объектах критической инфраструктуры). И мы все хорошо понимаем, что, скорее всего, это не последняя атака по нашей энергетике. Каждая такая атака достаточно ощутима.

В ночь на 30 октября враг применил огромное количество дронов, ракет, баллистики. И у нас есть потери не только в генерации. Враг бил и по объектам операторов системы передачи электроэнергии. Бил по Запорожскому заводу трансформаторов. Там было огромное количество попаданий и последствия будут достаточно трудны для этого предприятия. А это завод, который производит трансформаторы для работы "Энергатома", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго". Поэтому атака была достаточно тяжелая, хоть мы сейчас как будто не все ее чувствуем.

– Я правильно понимаю, что последствия будет испытывать вся Украина, а не только Правобережье?

– Да. Непосредственно вся Украина будет ощущать последствия нехватки балансирующих мощностей генерации, ведь враг нанес значительное количество ударов, и в каждую ракету летели еще десятки Шахедов на тот или иной объект.

Что будет с импортом электроэнергии

– Я слышал такое мнение от некоторых экспертов, что удары по Правобережью – это попытка врага сорвать наш импорт электроэнергии. Это действительно так?

– Не думаю. Это не совсем связано. Не думаю, что с импортом будут какие-нибудь проблемы. Импорт будет уходить. Но в осенне-зимний период, в часы пик, в Европейском Союзе, так же есть определенный дефицит электроэнергии. Поэтому мы должны, в первую очередь, рассчитывать на свои силы. Но в качестве дополнительного спасательного круга будем применять и импорт, в том числе.

– И его будет больше? Из-за увеличения нашего дефицита?

– Предварительно у нас есть разрешение импортировать 2,2 ГВт. Но пока мы такого объема не импортируем. Просто такой нужды нет. Но зимой будем видеть, как сложатся обстоятельства.

Тарифы вырастут?

– Удары по энергетике приводят к дефициту электроэнергии на рынке. Это значит, что при увеличении дефицита возрастет и тариф для населения и бизнеса?

– Никаким образом на тарифы на электроэнергию для населения это не повлияет. Сегодняшний тариф покрывает себестоимость генерации и передачу генерации в полном объеме.

Что касается бизнеса, то государство не устанавливает для бизнеса цену. Рынок сам отреагирует в зависимости от спроса и предложения на электроэнергию. Это живой процесс, и я, пока, даже несмотря на все эти тяжелые атаки, не вижу необходимости сегодня пересматривать тарифы.

Единственный вопрос, за счет чего "Укргидроэнерго" будет восстанавливаться. Дело в том, что "Укргидроэнерго", как и "Энергоатом", они среди тех участников рынка, на кого возложены правительством, так называемые, специальные обязанности для компенсации разницы в тарифе (этот механизм внедрен в 2019 году и позволяет удерживать тарифы для населения ниже рынка, компенсируя эту разницу за счет прибыли).

Я понимаю, что "Энергоатом" может позволить себе покрывать эту разницу в тарифе. А как это будет делать "Укргидроэнерго" я пока не понимаю, ведь они под постоянными атаками врага. Здесь правительству следовало бы пересмотреть условия возложения специальных обязанностей между "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" и большую долю возложить на "Энергоатом", учитывая, что "Энергоатом", к счастью, не под ударами. Так ЗАЭС оккупирована и там тоже есть расходная часть, которую несет "Энергоатом". Но сейчас "Энергоатом", я считаю, мог бы подставить плечо гидроэнергетикам и снизить на них финансовую нагрузку.

