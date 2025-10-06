Міненерго визначилося з тарифом на електрику: скільки доведеться платити з листопада

Споживачам відповіли, чи подорожчає світло після початку опалювального сезону

Після 31 жовтня тариф на електричну енергію для побутових споживачів залишиться на поточному рівні. Він становить 4,32 грн. за 1 кВт/год.

До кінця опалювального сезону тариф на електроенергію в Україні не підвищуватимуть. Про це неофіційно повідомили "УНН" у Міністерстві енергетики.

Що потрібно знати:

До кінця опалювального сезону українці платитимуть за електроенергію 4,32 грн/кВт⋅ч

Уряд не планує підвищувати тариф, щоб уникнути додаткового навантаження на населення в умовах війни

Питання реформування енергетичного ринку залишається актуальним на післявоєнний період

У відомстві зазначили, що перегляд цін не планується, проте рішення уряду щодо тарифів ще не опубліковано.

Як продовжували дію тарифу

Термін поточного тарифу мав закінчитися 30 квітня, проте Кабінет міністрів своїм рішенням від 29 числа продовжив дію документа на пів року, до кінця жовтня.

Наразі Міненерго заявляє, що тариф не підвищуватимуть як мінімум до закінчення опалювального сезону 2025/26 року.

Позиція міністерства

У профільному міністерстві наголосили, що в умовах війни та економічної нестабільності існує необхідність підтримки населення, щоб уникнути значного зростання фінансового навантаження на побутових споживачів усіх категорій, у тому числі від підвищення ціни на електричну енергію.

Експертна думка

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі OBOZ.UA зазначив, що український ринок електроенергії потребує реформи, проте підвищення тарифів зараз не має сенсу, ні економічного, ні якогось іншого.

"Для населення справді мають бути встановлені ринкові тарифи, але це не означає зростання цін", — пояснив експерт.

За його словами, реформа має змінити формат доступу до електроенергії, а не вартість.

"Це означає зміну принципів ринку. Але чи це станеться під час війни? Моє відчуття, що ні", — додав Харченко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що зараз в українській енергосистемі фіксується дефіцит. При повторних ударах по енергетиці існує загроза блекауту для Києва та області та інших регіонів країни.