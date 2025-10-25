Росіяни марять блекаутом в Україні, але… Головні заяви Буданова з нового інтерв'ю
Україна готова допомагати Європі у протидії дронам, але є нюанс
Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Кремль прагне повного відключення світла в Україні для нагнітання суспільного невдоволення. Однак найбільша сила України — це єдність: без неї війну не виграти.
Що треба знати:
- З середини осені 2025 року Росія посилила атаки на енергетику та газовидобуток України
- Київ продовжує атакувати тил Росії та має певні успіхи
- Наслідки ударів по російській оборонній промисловості є, але вони не такі відчутні, як по нафтовидобутку тощо
В інтерв'ю для Il Foglio Буданов розповів не тільки про успіхи українських атак на Росію, а й про можливість допомоги Європі протидіяти атакам дронів. Він відповів й на питання замороження війни по лінії фронту.
Головні заяви Буданова:
- Не секрет, що росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. З такої причини: на їхню думку, ці напади впливають на соціально незахищені верстви населення України.
- Глибокі удари по Росії зосереджені у двох напрямках: перший — суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, спрямована на цільове націлювання та удари по російській оборонній промисловості та компаніям, які виробляють зброю та техніку для російських військових.
- Українські глибокі удари вже дають результати, що підтверджують дані про російський експорт нафтопродуктів. Ми майже виключили їх із сектору експорту бензину.
- Польоти українських безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні.
- Про пропозицію заморозити війну: Для мене втрата одного квадратного міліметра нашої землі – це поганий результат. Але якщо ви також приймете інші точки зору, то, безумовно, позбавлення нас тисяч і тисяч смертей – це добре.
- Путін готує росіян; він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна.
- Теоретично, ми можемо допомогти Європі, але поки триває війна, наші можливості досить обмежені. З географічної точки зору відповідь очевидна: усім вигідно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона могла виступати буфером чи щитом, чи як ви це хочете назвати.
- Якщо є єдність, то українці також її відчувають, і це зміцнює єдність у нашому суспільстві. І давайте будемо відвертими: за цих умов ніхто не зможе нас перемогти.
- Тут ми створюємо Україну або ми помремо. Росіяни перевіряють вашу здатність приймати рішення та застосовувати силу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого удару по Києву.