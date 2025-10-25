Росіяни марять блекаутом в Україні, але… Головні заяви Буданова з нового інтерв'ю

Україна готова допомагати Європі у протидії дронам, але є нюанс

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Кремль прагне повного відключення світла в Україні для нагнітання суспільного невдоволення. Однак найбільша сила України — це єдність: без неї війну не виграти.

Що треба знати:

З середини осені 2025 року Росія посилила атаки на енергетику та газовидобуток України

Київ продовжує атакувати тил Росії та має певні успіхи

Наслідки ударів по російській оборонній промисловості є, але вони не такі відчутні, як по нафтовидобутку тощо

В інтерв'ю для Il Foglio Буданов розповів не тільки про успіхи українських атак на Росію, а й про можливість допомоги Європі протидіяти атакам дронів. Він відповів й на питання замороження війни по лінії фронту.

Головні заяви Буданова:

Не секрет, що росіяни хочуть спричинити повне відключення електроенергії в Україні. З такої причини: на їхню думку, ці напади впливають на соціально незахищені верстви населення України.

Глибокі удари по Росії зосереджені у двох напрямках : перший — суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, спрямована на цільове націлювання та удари по російській оборонній промисловості та компаніям, які виробляють зброю та техніку для російських військових.

: перший — суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, спрямована на цільове націлювання та удари по російській оборонній промисловості та компаніям, які виробляють зброю та техніку для російських військових. Українські глибокі удари вже дають результати , що підтверджують дані про російський експорт нафтопродуктів. Ми майже виключили їх із сектору експорту бензину.

, що підтверджують дані про російський експорт нафтопродуктів. Ми майже виключили їх із сектору експорту бензину. Польоти українських безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні.

Про пропозицію заморозити війну: Для мене втрата одного квадратного міліметра нашої землі – це поганий результат . Але якщо ви також приймете інші точки зору, то, безумовно, позбавлення нас тисяч і тисяч смертей – це добре.

. Але якщо ви також приймете інші точки зору, то, безумовно, позбавлення нас тисяч і тисяч смертей – це добре. Путін готує росіян; він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна.

Теоретично, ми можемо допомогти Європі, але поки триває війна, наші можливості досить обмежені. З географічної точки зору відповідь очевидна: усім вигідно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона могла виступати буфером чи щитом, чи як ви це хочете назвати.

але поки триває війна, наші можливості досить обмежені. З географічної точки зору відповідь очевидна: усім вигідно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона могла виступати буфером чи щитом, чи як ви це хочете назвати. Якщо є єдність, то українці також її відчувають, і це зміцнює єдність у нашому суспільстві. І давайте будемо відвертими: за цих умов ніхто не зможе нас перемогти.

Тут ми створюємо Україну або ми помремо. Росіяни перевіряють вашу здатність приймати рішення та застосовувати силу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого удару по Києву.