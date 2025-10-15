Вуса були з ним завжди: як у молодості виглядав лікар Комаровський

Цього лікаря знають усі українці, він зробив серйозну публічну кар’єру

Євген Комаровський — відомий український лікар-педіатр, який також зробив кар’єру на телебаченні та став популярним не лише в Україні, а й у Росії та інших країнах колишнього Радянського Союзу. Цього дня, 15 жовтня, у доктора Комаровського день народження — йому виповнилося 65 років.

"Телеграф" розповість, як у молодості виглядав знаменитий лікар і що відомо про його головні здобутки.

Доктор Комаровський у молодості

Євген Комаровський народився у Харкові в українсько-єврейській родині інженерів. Серед його родичів не було лікарів, проте захоплення медициною було пов’язане, як він сам зізнавався, із народженням сестри. Коли в сім’ї з’явилася Тетяна, майбутньому лікареві було 10 років і він відчував підвищену відповідальність за неї, бажання оберігати і допомагати їй.

Євген Комаровський зі студентських років почав працювати у дитячих лікарнях

Батьки-інженери підтримали сина, коли той вступав до Харківського медичного інституту на педіатричний факультет. Під час навчання у медичному Комаровський не лише ходив на лекції, а й багато займався самоосвітою, а з другого курсу вже почав підробляти у лікарні. Причому не стільки заради заробітку, скільки заради досвіду та практики.

А починаючи з третього курсу і до закінчення медичного інституту Комаровський працював спочатку медбратом у відділенні реанімації дитячої дорожньої лікарні, потім – у реанімації інституту загальної та невідкладної хірургії.

У мережі є лише одне фото молодого лікаря Комаровського. На ньому він, мабуть, ще студент. Проте, як видно, знамениті вуса, з якими лікар ходить все життя, були з ним із самої молодості. А загалом доктор Комаровський з того часу не сильно змінився і легко впізнається на фото.

Євген Комаровський у молодості

Серед головних досягнень лікаря-педіатра не лише публічна кар’єра та робота телеведучого. За своє життя та професійну діяльність він написав десятки книг про дитячу медицину та допомогу молодим батькам. Він завжди акцентував увагу на профілактиці та здоровому глузді щодо дітей та їх лікування. За своє життя доктор Комаровський одержав сотні тисяч листів від вдячних батьків. І зараз продовжує займатися просвітою — вже на ютуб-каналі та інших інтернет-платформах та соцмережах.

Програма "Школа доктора Комаровського" виходила 10 років на українському телебаченні

