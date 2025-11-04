Деловая и горячая: эта фотосессия Королевской в 2010 году сделала настоящий фурор

Экс-нардеп была на обложке украинского глянца 15 лет назад

Наталья Королевская — одиозная экс-депутат и бывшая министр социальной политики времен Януковича. Она пришла в Верховную Раду в 2006 году по спискам партии БЮТ Юлии Тимошенко, однако продолжала свою политическую карьеру в составе пророссийских партий "Оппозиционный блок" и "Оппозиционной платформы — За жизнь".

"Телеграф" рассказывает, какой имидж имела Королевская в начале политической карьеры и как она стала героиней обложки глянца L'Officiel, снявшись в весьма откровенной фотосессии для этого журнала.

Королевская и ее политический имидж

В начале политической карьеры (2006-2010 годы) Наталья Королевская позиционировала себя, как молодая бизнес-вумен из Донбасса. Она пришла в политику якобы "из реального сектора" и представляла интересы востока Украины.

На момент, когда Наталью избрали депутатом, ей был 31 год. Она часто появлялась в парламенте в ярких нарядах и привлекала к себе внимание. Образы Королевской иногда сильно контрастировали с "серыми костюмами" коллег-депутатов.

А вот настоящий фурор Королевская сделала в 2010 году, когда снялась для глянца L'Officiel. В фотосессии для журнала депутат появилась в соблазнительно-деловых нарядах, а в интервью раскрыла некоторые детали о своем стиле и фетише относительно каблуков.

Так, на одном из фото Наталья появилась в коротком черном платье с открытыми плечами и капроновых колготках. На ее ногах были бордовые туфли на шпильках. Она запечатлена, сидя в кресле, закинув ногу на ногу и пронзительно смотря в камеру.

На еще одном снимке Королевская предстала в черном платье с белым воротником и открытым декольте. Здесь ее волосы распущены, а на лице сдержанный макияж.

На самой обложке глянца депутат позировала в узкой серой юбке и черное блузе в облипку. Этот наряд только подчеркнул фигуру Натальи и ее уверенность в себе.

Отметим, что сейчас Наталье Королевской 50 лет и она исчезла из публичного пространства. Известно, что экс-депутат 24 февраля 2023 года сложила свой мандат. Сейчас она с семьей живет за границей — по данным журналистских расследований — в Дубае.

