Таємниці Кабаєвої: що відомо про перше кохання, дітей та пластику коханки Путіна (фото)

Гімнастка зробила успішну кар’єру не лише у спорті, а й у політиці та медійній сфері

Аліна Кабаєва — відома російська спортсменка, олімпійська чемпіонка та жінка, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. Після завершення спортивної кар’єри гімнастка зробила успішну кар’єру у політиці, при цьому залишається дуже медійною та водночас дуже загадковою особистістю.

Що варто знати:

Аліна Кабаєва зробила успішну кар'єру у спорті, політиці та медіа після олімпійської перемоги

Її потайливе особисте життя породило чутки про таємний роман з Путіним

Обговорюються чутки про двох дітей Кабаєвої від Путіна та її зовнішні зміни через пластику

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя та секрети Аліни Кабаєвої.

Кабаєва та її перше кохання

У спортсменки було дуже насичене тренуваннями життя, тож на кохання та романтичні стосунки часу не залишалося. Однак, коли Аліні було 18 років, вона закохалася у простого офіцера міліції Давида Муселіані. Чоловік був старший за гімнастку на 15 років, і вони вже готувалися до весілля.

Аліна Кабаєва та її перше кохання Давид Муселіані

Це був перший і єдиний чоловік, про якого Кабаєва говорила публічно, у мережі були спільні фото пари. Відомо, що 2004-го року спортсменка збиралася заміж, проте вже у 2006-му пара розійшлася. Як виявилося, Муселіані закрутив роман на стороні — з актрисою Ганною Горшковою.

З того часу Кабаєва ретельно ховає своє особисте життя, породжуючи нові чутки. У тому числі, в мережі активно говорять про те, що гімнастка є таємною коханкою Путіна.

Аліна Кабаєва та Давид Муселіані

Кабаєва та її діти

Замкнутість Кабаєвої породжує багато домислів про її життя, чоловіків і дітей. Так, раніше журналісти з’ясували, що гімнастка має двох дітей нібито від президента Росії.

За даними розслідувачів, хлопчиків звуть Іван та Володимир, вони народилися у 2015 та 2019 роках у Швейцарії та Москві. Діти носять прізвище Спиридонові і живуть в ізоляції у розкішному палаці. Звичайно, ні сама Аліна, ні тим більше Путін цю інформацію не підтверджують.

Діти Путіна та Кабаєвої

Пластика та "уколи краси" Кабаєвої

Про те, що гімнастка захопилася пластичними операціями та "уколами краси" заговорили у 2021 році. Ці чутки з’явилися не на порожньому місці — Кабаєва почала змінюватись зовні.

Кабаєва до та після пластичних опреацій та "уколів краси"

На фото і відео в мережі почали помічати, що сильно змінилося обличчя спортсменки — рот і частина лиця стали ніби перекошеними, губи пухкішими, а м’язи, ніби сковані в рухах.

Користувачі мережі припустили, що Кабаєва почала зловживати філерами та ботоксом. Через це риси її обличчя стали більш виразними та гострими.

Так Аліна Кабаєва виглядає зараз

