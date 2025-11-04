Українців попередили: головний продукт на столі злетить у ціні до Нового року

Ближче до свят українцям доведеться платити більше

У разі збереження несприятливої ситуації в країні ціна хліба зростатиме. Нові ціни на головний продукт на столі можуть злетіти вже до Нового року.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. Повну версію матеріалу про ціни в Україні читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.

За його словами, у разі збереження поточних негативних тенденцій ціна хліба в Україні зростатиме.

Ми не виключаємо можливе зростання ціни хліба на 5% до Нового року повідомив президент асоціації.

Щодо Великодня 2026 року, то у разі подальшого збереження рівня додаткових витрат, спричинених війною, можливе зростання в межах 10%.

Проте ці цифри є орієнтовними, адже ситуація може змінитися як на краще, так і на гірше.

Я думаю, що саме по собі підвищення на 30% не дуже можливо". За його прогнозом, навіть з урахуванням усіх проблем зростання не перевищить 10-15% підсумував Юрій Дученко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в цей час ціни на окремі продукти в Україні вже злетіли в космос.