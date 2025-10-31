Популярний салатний овоч сильно подорожчав. Де найдешевші ціни

Зростання ціни обумовлене не тільки великим попитом

В Україні продовжують дорожчати огірки. Наразі їхня ціна зросла на 12% у порівнянні з попереднім роком, і це не пік вартості. Середня ціна за кілограм огірків стартує від 110 грн.

Що треба знати:

Огірки продовжать дорожчати в Україні, прогнозується підняття вартості

Ці зміни обумовлені зменшенням обсягів овочу на базах

В деяких супермаркетах огірки продають майже по 200 грн за кілограм

Як пише EastFruit, наразі вартість огірків в Україні змінюється майже щодня. Адже сезон продажу із місцевих тепличних комбінатів підходить до завершення.

Графік зміни ціни на огірки в Україні

Наразі середня ціна огірків від 100 до 120 грн/кг ($2,38-2,86/кг) залежно від якості та обсягів партій овочів. Тобто це майже на 12% дорожче, ніж тижнем раніше. Такий стрибок обумовлений тим, що попит у споживачів на огірки не зменшився, а поставки стали в рази меншими.

Однак таке здорожчання ще не кінець, адже ціна буде рости. Вже зараз вартість огірків у жовтні 2025 на 12% вища, за ціну в жовтні 2024 року.

Де найдешевше купувати огірки

В супермаркетах АТБ один кілограм звичайних огірків коштує 105,89 грн, а тепличних — 114,89 грн. У "Сільпо" ціна врази вище, зокрема 179 грн за кілограм звичайних огірків та 139 грн за тепличні. При цьому "Ашан" не відстає у вартості, там звичайні огірки по 139 грн за акцією, без неї по 200 грн, а тепличні продають за 149 грн.

Скільки коштують огірки в АТБ

Скільки коштують огірки в Сільпо

Скільки коштують огірки в Ашані

Виходить, що найдешевша ціна станом на 31 жовтня 2025 року в АТБ. Зауважимо, що вартість продуктів в різних містах України може відрізнятись.

